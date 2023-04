Organizado por el Club INFORMACIÓN y la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, el desayuno-coloquio «La apuesta por Alicante» protagonizado por Bueno fue presentado por la presidenta de la Asociación de Empresarias de la Provincia de Alicante, Marcela Fernández, y moderado por el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot. En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Aitana Mas, y la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró. También hubo un notable desembarco de representantes del PSPV y Compromís.

Bueno comenzó su intervención mostrando su solidaridad con las personas afectadas por el incendio de Castellón y condenando el asesinato machista ocurrido el pasado fin de semana en Orihuela. Tras rememorar sus orígenes vitales, y los pasos que le han llevado a participar en la vida política de manera activa, la consellera entró en materia. Lo hizo resaltado los proyectos de futuro y los nuevos edificios institucionales, «que aumentan el patrimonio cultural de la ciudad y la dotan de empaque gracias al Botànic». En este sentido, sobre la apuesta del Consell de Puig por la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana y la provincia destacó, sobre todo, el «ecosistema de innovación y tecnología que se extiende por todo el territorio y contribuye a generar espacios de prosperidad y oportunidades de futuro».

El Centro de Envejecimiento abre sus oficinas este viernes en Elche

Una de las grandes apuestas del Consell en Alicante, el Centro de Investigación del Envejecimiento, sigue dando pasos para su puesta en marcha. Este proyecto, que pretende convertir a la provincia en referente de los estudios sobre el aumento de la longevidad, inaugurará este viernes sus oficinas, ubicadas en uno de los edificios del Elche Parque Empresarial. Así lo anunció este martes la consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, durante su intervención en el foro que protagonizó, bajo el título «La apuesta por Alicante». Sobre el Centro de Envejecimiento, apostilló: «Convertirá a la provincia en una referencia internacional en un tema crucial. Este proyecto también es ejemplo de la colaboración público-privada y ya es una realidad».

En el turno de las preguntas, Bueno contestó a cuestiones como la polémica en torno a las subvenciones de ayudas vinculadas a su conselleria. «Tenemos que seguir trabajando para que los fondos públicos lleguen de manera equilibrada. Queda mucho trabajo por hacer, es un compromiso que he adquirido», respondió antes de abordar otro asunto, el de la posible puesta en marcha en la próxima legislatura de una segunda conselleria en la provincia, como podría ser la de Turismo: «¿Por qué no? No me conformo con una conselleria. Innovación ha aportado en términos económicos, sociales, culturales y de apuesta de futuro. No se tiene que quedar aquí».

A un par de meses justo para las elecciones autonómicas y municipales, era ineludible que la cita con las urnas no flotara en el ambiente y que, por lo tanto, se produjera alguna pregunta relacionada con los comicios. A la consellera se le planteó que si cree que el trabajo que está haciendo el Consell de Ximo Puig en Alicante tendrá reflejo el 28 de mayo. «Hablamos de hechos, no de cuestiones de fe. He enumerado una serie de proyectos que inciden en la mejora de los indicadores de la provincia y el aumento de la calidad de vida. Enriquecer la capital con nuevos referentes repercutirá en el apoyo en las urnas», respondió.