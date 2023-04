Nueva llegada al Partido Popular desde las filas de Ciudadanos para ocupar cargos institucionales. La exvicepresidenta de la Diputación de Alicante Julia Parra formará parte como independiente de la lista autonómica que presentarán los populares por la provincia para las elecciones del 28 de mayo y ocupará uno de los puestos de salida. Parra ha formado parte en el actual mandato del equipo de gobierno encabezado por Carlos Mazón en la institución provincial y siempre ha destacado su sintonía y entendimiento con el candidato del PP a la Generalitat, al que ahora se une de cara a la cita del 28M. La que fuera también diputada de Cultura está actualmente en el grupo de no adscritos en el Palacio Provincial e, igualmente, en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, en el que es edil. Parra abandonó Cs a mediados de marzo, tres días después de que lo hiciera el otro diputado con el que contaban los naranja, Javier Gutiérrez.

El PP nunca ha escatimado públicamente en alabanzas hacia el trabajo desempeñado durante los últimos cuatro años en la Diputación por parte de Julia Parra. La buena relación y el entendimiento mantenido con Mazón desde el primer momento han sido notorias, por lo que no es una sorpresa que se haya acabado produciendo este movimiento y entre en la candidatura. Los populares valoran la experiencia en la gestión que ha adquirido en el actual mandato y siempre han ponderado los logros que ha conseguido en el área de Cultura, como haber traído al MARQ las exposiciones de los Guerreros de Xian y los Gladiadores o haber contribuido a la internacionalización de la orquesta del ADDA.

El perfil centrista y liberal que ha mostrado Parra en todo momento también ha sido puesto en valor por el PP en todo momento, y es una de las claves de su fichaje. No en vano, el objetivo de Mazón es ensanchar los márgenes electorales, en busca del mayor respaldo posible en las urnas, con guiños claros hacia el centro. Esta es la consigna que se ha venido lanzando en los últimos meses desde la cúpula nacional del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, como el propio político gallego reiteró en su reciente visita a Elche que protagonizó.

Reflexión

«He abierto un periodo de reflexión. Si me preguntan si la política me sigue gustando, digo que sí. He demostrado con mi decisión que no a cualquier precio», manifestaba hace un par de semanas la propia Parra al ser preguntada por su salida de Cs y su futuro a corto plazo. «¿Sintonía con Mazón? Sí, la tengo. Ha sido leal y ha cumplido el pacto. Los dos grupos hemos trabajado desde la confianza y el respeto mutuo. No se puede negar, aunque haya gente a la que le moleste. Hemos conseguido que las cosas avancen y no se enquisten», añadía sobre la relación que mantiene con Mazón.

La salida de Parra de Cs se produjo después de que la actual líder autonómica de los naranja, Mamen Peris, y el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas, le visitaran en el Palacio Provincial, dos días después de que Gutiérrez abandonara a los liberales, y le exigieran que rompiera el pacto de gobierno con Mazón. La exvicepresidenta se opuso y acabó también por salir de Cs, entre acusaciones a la cúpula del partido de estar trabajando «para los intereses electoralistas de Ximo Puig».

Poco después de su salida del partido liberal, Parra dejó sus competencias en la Diputación como vicepresidenta y al frente de las áreas de Cultura y Transparencia. Donde sí que las mantiene es en el Ayuntamiento de Sant Joan, en el que se ocupa de Sanidad e Igualdad. En este municipio, el alcalde, Santiago Román, y los otros dos concejales que tenía Cs también dejaron el partido naranja y se han incorporado al PP. De hecho, Román será el alcaldable.

Ruth Merino

Parra formará parte de la lista autonómica del PP y ocupará puestos de salida, al igual que ocurre con la anterior síndica de los liberales en las Cortes, Ruth Merino, que, en su caso, lo hará por Valencia. Al igual que Parra, Merino se incorporó al PP como independiente hace dos meses y medio, para formar parte del equipo económico que ha estado trabajando en propuestas como la nueva reforma fiscal dada a conocer por Mazón esta semana y que formará parte del programa electoral con el que los populares pretenden recuperar la Generalitat.

La presencia de Parra en la lista autonómica se suma a otras que se habían ido conociendo en las últimas semanas, como son los casos de la alcaldesa de Almoradí y diputada de Hacienda, María Gómez, que ocupará el número dos, o del alcalde Torrevieja y portavoz del grupo popular en la Diputación, Eduardo Dolón. Estos movimientos confirman la apuesta decidida de Mazón por la Vega Baja y su intención de contar con algunos de los alcaldes del PP en la provincia, en lo que supone un respaldo al municipalismo.