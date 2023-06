No habían pasado 24 horas desde que se conociera el pacto programático entre el Partido Popular y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana y la violencia machista provocó el primer encontronazo entre las dos formaciones. Fue el número dos de los ultras en la lista a las Cortes por Valencia, José María Llanos, el primero en prender la mecha, al asegurar que «la violencia de género no existe». Estas declaraciones tuvieron su réplica inmediata por parte del líder autonómico de los populares, Carlos Mazón, y del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. También en clave nacional, desde Vox tomó la palabra Santiago Abascal, que valoró el pacto alcanzado en la Comunidad, presionó a Feijóo, al avisar de que pretende trasladar este acuerdo al resto de autonomías en las que los suyos son decisivos para la formación de gobierno, y celebró que un torero «dé la puntilla» al presidente en funciones, Ximo Puig, aludiendo al que será nuevo vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera.

Portavoz adjunto

Llanos, que fue el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en las Cortes esta legislatura, negó este viernes, en declaraciones a Televisión Española, que exista la violencia de género. «La violencia de género no existe, la violencia machista no existe y vamos a acabar con las pruebas de género que están obligando a hacer a funcionarios y empresas». Llanos añadió que en la formación de ultraderecha no creen «que las personas tengan género, las personas tienen sexo». Tras el revuelo causado, rectificó sus palabras a través de Twitter, donde escribió: «Me gustaría condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista. Lo que niego es la existencia de violencia de género».

Por su parte, Abascal destacó que en la Comunidad se ha pactado un «cambio profundo de políticas» que considera «histórico» y que pretende trasladar al resto de comunidades en las que son decisivos para la formación de gobiernos de derecha. «El ejemplo de Castilla y León y el ejemplo de Valencia de gobiernos de coalición son los que quieren los españoles y los que ofrece Vox», recalcó. También contrastó la «facilidad» con la que han pactado con el PP en la Comunidad con las dificultades que están encontrados en otras autonomías, como Baleares, Extremadura o Murcia.

Territorio

Con este escenario, Abascal rechazó «hacer de Nostradamus» y prever qué puede pasar. «Me siento muy incapacitado porque el PP es muy distinto en función del territorio», dijo. El presidente de Vox aseguró que las negociaciones las dirigen los líderes regionales y que él no tiene contacto con Feijóo. Además, sostuvo que su objetivo no es «un reparto de sillones», sino «un cambio profundo de políticas», como el que se ha acordado en la Comunidad.