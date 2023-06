El proceso de investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha entrado en una dinámica de cruce de acusaciones complicada. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha reunido esta mañana al comité de campaña para establecer la nueva estrategia de cara al 23J, asunto central, como ha reconocido; pero la polémica con su sucesor ha provocado que el calendario de las Cortes Valencianas vuelva a ponerse en el centro.

"En ningún momento, se ha acercado ni el presidente del Partido Popular, ni ningún miembro del PP, para decir que querían que se acortaran algunos plazos. Cuando lo digan y a partir de la constitución de la Mesa, nosotros tenemos la voluntad hacer esta transición lo más rápido posible", ha indicado.

Puig ha reiterado que se pone a dispoción del presidente popular y se ha abierto a acelerar los plazos para el traspaso de poderes; sin embargo, ha afirmado que el PP no le va a marcar nunca la agenda y que la organización del grupo parlamentario se oficializará el jueves 6 de julio tras el comité del día anterior. Es decir, que apurará el plazo que da el reglamento del Parlamento valenciano.

El jefe del Ejecutivo valenciano se ha mostrado, una vez más, muy crítico con los populares y sus formas hasta el punto de afirmar que "no me doy por enterado de los mensajes que se lanzan en los actos del PP” en referencia a los mensajes de Carlos Mazón para realizar el relevo del Palau cuanto antes. No obstante, ha reiterado que sigue a la espera de que el Partido Popular nombre los interlocutores válidos para el traspaso y crear una comisión de trabajo.

"Queremos una transición absolutamente modélica", ha señalado y ha vuelto a poner el foco en las inversiones para no perder de "oportunidades". "Nosotros no pensamos que cuanto peor, mejor. Todo lo contrario: cuanto mejor, mejor y esa es la posición que tendrá la alternativa, que somos nosotros, durante la oposición". Durante la atención a los medios que ha realizado al finalizar la reunión en la sede de la calle Hospital, ha afirmado que "el Partido Socialista no está retrasando nada. Está cumpliendo el reglamento. Quien ha subvertido en cierta manera la democracia es aquel que lo que dijeron los ciudadanos sea realidad en la mesa del parlamento. Eso sí es una alteración de las reglas de juego".

Las cuentas

Puig también ha querido responder a las críticas que por la mañana había hecho el síndic del PP, Miguel Barrachina, sobre la liquidación de las cuentas presentadas ayer por el conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España. En este asunto, el secretario general socialista ha comentado que "la situación económica de la Generalitat Valenciana está muy mejor ahora que en el 2015, en todos los ámbitos".

Por otra parte, ha avanzado que la semana que viene el conseller hará un comparecencia "pormenorizada de todo lo que va a ser una gestión positiva, una gestión que evidentemente tiene una agujero, que todos sabemos cuál es: la infrafinanciación, pero lo que hicimos fue converger en las inversiones que necesita la Comunidad Valenciana". "En ningún caso la situación ha empeorado", ha aseverado.

Ximo Puig ha recordado las diferencias entre lo que el Botànic deja y lo que se encontraron que fue "una situación de quiebra moral, económica y social y ahora, en estos momentos, dejaremos las cuentas equilibradas y, sobre todo, sin facturas escondidas en los cajones".