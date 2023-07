El grupo del Partido Popular en la Diputación de Alicante experimentará una profunda renovación. Los populares, que han obtenido mayoría absoluta, contarán con dieciséis diputados, por los trece del PSPV-PSOE, el de Compromís y el de Vox, que entra por primera vez en la institución provincial. De estos dieciséis diputados, trece serán nuevos. Solo repetirán tres, por lo tanto: Ana Serna, que quedó como única vicepresidenta tras el paso de Julia Parra de las filas de Ciudadanos a las del PP, Juan de Dios Navarro y Bernabé Cano, al que no le ha pasado factura la polémica por la vacunación contra el covid, tras haber obtenido una nueva mayoría absoluta en La Nucia en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

La profunda renovación en el PP implica que hasta once de los catorce diputados que tenía en el anterior mandato no repitan, empezando por el presidente, Carlos Mazón, que en las próximas semanas será investido como nuevo jefe del Consell. Tampoco continuarán Alejandro Morant, Eduardo Dolón, Javier Sendra, Juan Bautista Roselló, Mari Carmen Jover, María Gómez, Miguel Ángel Sánchez, Sebastián Cañadas, Teresa Belmonte y José Ramón González de Zárate. Otros dos populares, Adrián Ballester y Juan Francisco Pérez Llorca, ya habían dejado su acta de diputados antes de que acabara el mandato. Buena parte de estos diputados acompañarán a Mazón en las Cortes Valencianas: Dolón, Sendra, Gómez, González de Zárate y Pérez Llorca. También lo iba a hacer Parra, pero finalmente va en la lista al Congreso del PP por Alicante. Su acta en las Cortes pasará a manos del otro ex diputado de Cs, Javier Gutiérrez, que también cambió el naranja por el azul.

Nuevo dirigente

Entre las caras nuevas del PP, la primera que llama la atención es la del alcalde de Benidorm y presidente provincial del partido, Toni Pérez, que cogerá el relevo de Mazón y se situará al frente de la institución. Junto a Serna y Navarro, la tercera diputada por el partido judicial de Elche será la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. Los cuatro diputados de l’Alacantí serán Cristina García (Alicante), Lourdes Llopis (El Campello), José AntonioBermejo (Mutxamel) y David Aracil (Sant Joan d’Alacant). Al igual que ocurre con el PSPV, San Vicente del Raspeig se ha quedado sin representación en el grupo popular de la Diputación.

En la Vega Baja el PP también cuenta con tres diputados. Estos serán la concejala de Pilar de la Horadada María del Mar Sáez y los alcaldes de Cox, Antonio Bernabeu, y de Formentera del Segura, Francisco Cano. Completan el elenco de diputados populares el que fuera candidato a la Alcaldía de Alcoy el pasado 28M, Carlos Pastor; el alcalde de Benissa, Arturo Poquet; la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez; y la alcaldesa de Hondón de las Nieves, Carmen Sellés, que ha sido la última de las confirmaciones. Uno de los nombres que había sonado con fuerza en las quinielas del PP parta ocupar acta de diputado era el del candidato en Villena en las pasadas municipales, Miguel Ángel Salguero, que se ha quedado fuera en el corte final.

Resto de grupos

Conocidos los nombres del PP, el último grupo que queda por confirmar a su diputado es Vox. El concejal de Alicante Mario Ortolá es uno de los nombres que suena para ser el representante de la formación de ultraderecha en la institución provincial, en la que se estrenará. En Compromís, que también tiene un escaño, Ximo Perles remplazará a Gerard Fullana, que en la nueva legislatura estará en las Cortes. Por último, en el PSPV, al igual que ocurre en el PP, solo repetirán tres caras: José Antonio Amat, Joaquín Hernández e Isabel López. Entre los nuevos, todo apunta a que el portavoz socialista será el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques.

Conocidos ya la mayor parte de los nombres, queda pendiente la constitución de la Diputación, cuya fecha será, salvo giro de guion, el próximo 19 de julio. El único municipio en el que falta por resolverse la situación tras el 28M es Alcalalí. Con todo, la toma de posesión del nuevo alcalde está fijada para este viernes, lo que permitirá la constitución de la nueva Corporación provincial, que tendrá lugar en la misma semana del 23 de julio.