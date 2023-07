El guion finalmente se cumplió, y el presidente provincial del PP y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se convertirá en el próximo presidente de la Diputación de Alicante. La junta directiva provincial, en la reunión celebrada este jueves por la tarde, avaló a Toni Pérez como el sucesor de Carlos Mazón al frente de la institución provincial. El propio Mazón, de hecho, aseguró que el benidormí es «el mejor presidente para la Diputación de Alicante y el presidente que necesita mi tierra». La reunión, además, sirvió para ratificar el nombre de los 16 diputados provinciales que conformarán el grupo popular en la Diputación en el mandato que se inicia ahora.

«Estoy muy contento y muy satisfecho con la decisión que ha tomado la junta directiva provincial. Toni Pérez es el presidente que se merece mi provincia, a la que tanto he querido y quiero y a la que tanto me he dedicado. Y por la que he luchado y por la que seguiré dentro de poco desde la Presidencia de la Generalitat Valenciana», destacó Carlos Mazón, quien por la mañana, precisamente, presidió el último pleno ordinario de la Corporación provincial, antes de su dimisión el próximo miércoles, y que, por la tarde, y antes de su regreso a Alicante para asistir a la junta, estuvo reunido con la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó.

Jefe del Consell

El futuro jefe del Consell puso el acento en que Pérez es «un hombre que cree en el municipalismo, un convencido de la importancia de los municipios, de sus gentes, un gran defensor de nuestro turismo y nuestras infraestructuras, un gran defensor de nuestras necesidades», y añadió que «tanto él como el equipo de hombres y mujeres que han decidido y ratificado las personas que estarán representando a esta provincia y que son el futuro de Alicante seguirán contando con todo mi apoyo».

Por su parte, Toni Pérez aprovechó para agradecer «la confianza de que la junta directiva me haya ratificado como candidato a la presidencia de la Diputación, algo que me enorgullece». Ahora bien, por encima de todo, destacó «los grandes resultados que el PP ha logrado en los municipios alicantinos, y por eso es hora de agradecer los más de 322.000 votos que ha logrado en la provincia el Partido Popular, lo que se traduce en una mayoría absoluta en la institución provincial».

El también regidor de la capital turística de la Costa Blanca señaló que «abordamos un nuevo reto, que es el trabajo nuevo y el de mantener las grandes cosas que ha hecho el mandato de Carlos Mazón, al que ahora tendremos como aliado, lo que facilitará el gobierno después de un mandato que no ha sido fácil para Mazón con un ejecutivo de Ximo Puig que se empeñó en poner palos en la rueda».

En total, el grupo del PP en la Diputación estará compuesto por nueve hombres y siete mujeres, y, desde el partido, sostuvieron que éste será el mandato con más mujeres en la institución provincial. En concreto, y junto a Toni Pérez, por la Marina Baja estará el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Por la Marina Alta, será diputado Arturo Poquet; por l’Alacantí, Cristina García, Lourdes Llopis, José Antonio Bermejo y David Aracil; por el Alto Vinalopó, Magdalena Martínez; por el Medio Vinalopó, Carmen Sellés; por el Baix Vinalopó, Ana Serna, Loreto Serrano y Juan de Dios Navarro; por la Vega Baja, Marina Sáez, Antonio Bernabéu y Francisco Cano; y por l’Alcoià-El Comtat, Carlos Pastor.

Presidente provincial

Desde el 28M prácticamente se daba por hecho que Toni Pérez le tomaría el relevo a Carlos Mazón al frente de la Diputación. Por un lado, es el presidente provincial del PP. Por otro, le avalaban sus resultados municipales en Benidorm, donde el pasado 28 de mayo logró ampliar su ventaja respecto a las otras formaciones. En este sentido, lleva tres mandatos como regidor, y en las dos últimas citas con las urnas no sólo ha conseguido la mayoría absoluta, sino que el 28M logró el apoyo del 57% del electorado, lo que se traduce en 13.961 papeletas, unas 5.000 más que en 2019, y en 16 ediles, frente a los 13 del último mandato, y el doble de lo logrado en 2015.

Es más, en un entrevista concedida a INFORMACIÓN al día siguiente de los comicios locales, el alcalde benidormí aseguraba que, si le llamaba Carlos Mazón para ser el presidente de la Diputación, «hablaremos». En este sentido, quitaba hierro a los comentarios que apuntaban a la incompatibilidad entre ser alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación. «No solo no es incompatible sino que es obligatorio por ley tener tu acta en un municipio para poder acceder a un acta de la Diputación. En el entorno y en el propio Benidorm ha habido muchas experiencias», manifestó en ese momento. Incluso apostilló que «se puede compatibilizar la Alcaldía de Benidorm con las Cortes, con el Congreso, con el Senado, con la Diputación... Creo que se habla mucho de ello porque es el PP». En su caso, su partido este jueves dio luz verde a compatibilizar la Alcaldía y la Diputación.