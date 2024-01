Mazón ve una "traición" la oposición de Moncloa al fondo de nivelación y critica el silencio de la izquierda

Carlos Mazón no ha tardado en convertir en munición el jarro de agua fría que la ministra María Jesús Montero vertió este jueves sobre la posibilidad de que el Gobierno apruebe un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación valenciana hasta la reforma del sistema. El jefe del Consell ha cargado contra la oposición autonómica, acusándola de ponerse de perfil ante el despeje de la titular de Hacienda a una iniciativa sobre la que, según ha recordado, existe consenso social y político en la Comunidad Valenciana.

Mazón ha considerado una "traición" que Montero se desmarcara del fondo de nivelación, que según el presidente está "firmado" en el pacto de investidura entre PSOE y Sumar, aunque no se cita expresamente. "Lo han firmado Compromís-Sumar y el Gobierno hace unos días y ahora de repente nos dicen que no. ¿Por qué? ¿Por qué esta traición a su propia palabra dada?".

El popular ha adelantado que seguirá peleando por la inclusión de esta herramienta "de manera clara" y prioritaria, pero ha desplazado el foco a la oposición. "¿Qué va a hacer el PSPV? ¿Qué va a hacer una ministra socialista? -ha desgranado en referencia a Diana Morant, a quien el PPCV trata en los últimos días como líder de los socialistas valencianos- ¿Qué va a hacer Compromís?", se ha preguntado.

Una forma evidente de señalar el perfil bajo que mantienen ambos partidos en las últimas horas. "¿Por qué los partidos valencianos no están ratificando esta exigencia cuando hace apenas unos días eran los grandes representantes y defensores de la nivelación? Yo lo he defendido siempre y lo seguiré haciendo, le moleste a quien le moleste", ha agregado.

Mazón, en una comparecencia en Alicante, ha señalado que se trata de una medida "absolutamente irrenunciable". "Simplemente, lo que estamos diciendo es que antes de empezar a tener un nuevo modelo de financiación tenemos que equipararnos a los demás, tenemos una factura que presentar. No queremos más que nadie, no somos separatistas, no queremos privilegios y no queremos romper nada, lo que no queremos es que nos rompan a nosotros con su falta de igualdad, eso es lo que no puede ser, por eso el fondo de nivelación mientras llega un nuevo modelo de financiación es absolutamente irrenunciable y por eso lo vamos a seguir exigiendo todos los días".

El jefe del Consell ha indicado que el objetivo principal para el que se emplearía este fondo de nivelación en la Comunidad Valenciana iría destinado a la Sanidad. "Este fondo no está para que una comunidad le gane una partida de ajedrez a la otra, estos son los recursos de nuestra sanidad pública, los de nuestros servicios sociales, de nuestra educación pública. Por eso tenemos que ser contundentes y claros, la razón y los datos nos amparan, vamos a seguir reclamándolo todos los días, es nuestra prioridad".

Socialistas y valencianistas aseguran que siguen reivindicando el fondo de nivelación, aunque evitan ir al choque con el Ejecutivo central.

Consensos dentro y fuera de la autonomía

Según adelantaron el jueves fuentes de Presidencia, tras la "conjura de Fitur" con los presidentes de Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, el plan de Mazón pasa ahora por llevar a las Cortes una iniciativa en defensa del mecanismo de compensación, que ya se ha aprobado en otras ocasiones en sede parlamentaria, para ganar respaldo autonómico.

Antes, este miércoles, se conocerá el informe de los expertos en financiación encargado por el Consell para actualizar cifras y demandas de cara a la nueva legislatura. Se entregará a los grupos en la comisión mixta Consell-Cortes convocada para el 31 de enero y está previsto que ahí se incluyan las propuestas de reforma del sistema y se cifre tanto lo que se exige de fondo de nivelación como de condonación de la deuda