La Diputación de Alicante deja de convocar el Consejo Económico y Social y el Foro de Alcaldes

El Consejo Económico y Social y el Foro de Alcaldes son dos órganos consultivos de la Diputación de Alicante que fueron impulsados en el anterior mandato, con el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al frente de la institución provincial. En la actual etapa no ha habido rastro de ellos, ni el Consejo Económico y Social ni el Foro de Alcaldes han vuelto a ser convocados, pese a que el equipo de gobierno del popular Toni Pérez, que cuenta con mayoría absoluta, tomo posesión a finales del pasado mes de julio. Para la oposición este hecho es una nueva muestra de que la actividad diaria de la Diputación está prácticamente paralizada.

Desde el equipo de gobierno se reconoce que los órganos consultivos impulsados por Mazón no han sido convocados. Que sus integrantes no fueran citados en el segundo trimestre del pasado año se justifica argumentando que 2023 fue un año atípico, con dos convocatorias importantes de elecciones, las autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales del 23 de julio, y que con la constitución de la nueva Corporación ya no hubo tiempo para citar a los agentes empresariales y sociales ni a los regidores de la provincia. Con todo, se asegura que este año se volverán a convocar y que se está trabajando en el contenido que tendrán estas reuniones, aunque no se anticipa ninguna fecha para su celebración. «Con Mazón estos órganos se utilizaban como un contrapeso a la labor de la Generalitat. Ahora ya no hay convocatorias ni reuniones, el equipo de gobierno va tarde con todo», denuncia por su parte el portavoz del grupo socialista, Vicente Arques.

Reuniones

El Consejo Económico y Social contaba con representantes de los grupos políticos de la Diputación, de los sectores empresariales y de los sindicatos. En sus reuniones se fijaban acciones destinadas, entre otros, al apoyo a la industria y la empresa, a la prospección del mercado laboral, a la atención a los mayores, a la lucha contra la pobreza y la brecha digital o a la prevención de incendios. Por su parte, el Foro de Alcaldes era un punto de encuentro para los regidores de la provincia, que nació con el propósito de favorecer la participación y el diálogo con los ayuntamientos, y en el que se abordaban cuestiones como la captación de fondos europeos o la digitalización de las administraciones.

La actual diputada socialista en las Cortes Yaissel Sánchez participó en reuniones del Consejo Económico y Social como secretaria general de UGT en l’Alacantí. «Es una pena que ahora no se convoque porque se hacía un trabajo importante y ahora parece que no hay interés», lamenta.

