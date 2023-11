Desde las antiguas civilizaciones hasta la cocina moderna, la infusión de hierbabuena ha sido una constante en la vida de las personas, y con justa razón. Esta bebida, preparada con hojas de hierbabuena frescas o secas, no solo deleita el paladar, sino que también aporta una serie de beneficios para la salud que te sorprenderán. Si aún no te has sumado a la fiebre de la infusión de hierbabuena, ¡sigue leyendo y descubre por qué deberías hacerlo!