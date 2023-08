Está claro que las dietas milagro son una falacia, aunque sí hay ciertos métodos que pueden acelerar la pérdida de peso en momentos específicos. Pero antes de emprender cualquier régimen de pérdida de peso, es esencial que te dirijas a un profesional que pueda brindarte asesoramiento y directrices para alcanzar tus metas de manera segura. Dicho esto, recientemente ha cobrado popularidad una nueva dieta baja en calorías y diurética que facilita la pérdida de peso rápida: la dieta del limón.

La dieta del limón para adelgazar

Este régimen innovador, además de promover una rápida pérdida de peso, ayuda a desintoxicar el organismo. Se presenta como una dieta depurativa que promete eliminar toxinas, limpiar el sistema digestivo y los riñones. Sin embargo, es importante subrayar que no es un plan alimenticio que se pueda mantener a largo plazo, ya que su único objetivo es la pérdida de peso para una ocasión específica.

No es adecuada para personas con problemas de salud crónicos y aquellos con problemas estomacales deben proceder con precaución, ya que podría exacerbar sus síntomas. No debe mantenerse más allá de cinco días, debido a su naturaleza deficitaria. Además, no debe repetirse de manera consecutiva y nunca antes de un periodo de dos meses.

Propiedades del limón para perder peso

El limón es una fruta rica en minerales como potasio, hierro y magnesio, y en vitamina C. Por eso se le reconoce como un excelente aliado del sistema inmunológico, que promueve la formación de colágeno y ayuda en la curación de heridas.

Además, es bajo en calorías, produce sensación de saciedad, facilita la digestión y favorece la eliminación de líquidos del cuerpo, lo que refuerza la eliminación de toxinas. También se considera un potente quemador de grasa, lo que le ha valido un lugar en varias dietas.

¿Cómo funciona la dieta del limón?

Esta nueva dieta de moda se centra en la inclusión temporal y esporádica del limón en nuestra dieta. ¿Cómo podemos hacerlo? A continuación te explicamos cómo lograr una pérdida de peso rápida y fácil.

Jugo de limón en ayunas

El primer paso para bajar de peso con la dieta del limón comienza justo al despertarte. Primero en la mañana y en ayunas, debes tomar un vaso de agua tibia con limón.

Limón para condimentar tus platos

A lo largo del día, debes incorporar jugo de limón en tus platos. Por ejemplo, es un perfecto aderezo para las ensaladas y un excelente ingrediente para tus sopas de adelgazamiento. También puedes aderezar con limón tus carnes y pescados a la parrilla.

Agua con limón durante todo el día

Beber agua con limón durante todo el día también te ayudará a perder peso, al mismo tiempo que depura tu organismo y limpia tu hígado. Prepara una botella de agua mineral de un litro y medio con el jugo de un limón y ve bebiendo la mezcla durante todo el día.

Infusiones con limón

Las infusiones con limón son otra de las claves de este régimen. Por ejemplo, puedes preparar té de limón y jengibre o una infusión de canela y limón. Ambas te ayudarán a deshacerte de la hinchazón abdominal y a quemar grasas. Además, puedes agregar unas gotas de limón a cualquier otra infusión adelgazante que prepares.

Con la dieta del limón, la limonada se convierte en parte de tu alimentación diaria. Para reducir su acidez, puedes endulzarla con miel o canela, aunque debes tener cuidado si tienes problemas estomacales.

Durante los cinco días que dura la dieta, que no deben ser más para evitar riesgos para tu salud, es importante que empieces y termines el día con un vaso de limonada. El resto de tu dieta se basará en reducir el consumo de proteínas y carbohidratos y aumentar el de frutas y verduras. Se recomienda tomar solo unos cuatro vasos diarios de esta mezcla, y siempre bajo supervisión médica previa.

Es importante recordar que, además de realizar esta o cualquier otra dieta, es necesario cambiar tus hábitos de vida e incorporar el ejercicio de manera más habitual.