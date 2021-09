De los signos más cuidadores y protectores de todo el zodiaco, los Leo (23 de julio al 22 de agosto) son un pilar para su familia y amigos. Disfrutan disfrutando con los demás, pero también pueden hacerlo solos. Dice la astrología que son siempre el alma o los anfitriones de las fiestas y reuniones con amigos, un Leo es cariñoso, bueno, fiel y protector.

También son muy hiperactivos y traviesos, les encanta la aventura y las nuevas experiencias. Son capaces de coger un avión para coger medio mundo solos o bien ir al rescate de algún ser querido si hiciera falta. Los nacidos bajo este horóscopo son valientes en todos los aspectos de su vida, por lo que también saben pedir perdón y disculparse si, con el tiempo, reconocen algún error en su comportamiento. Son grandes líderes y creen que la lealtad va ligada siempre a la honestidad, cosa que tratan de aplicar en todos los ámbitos de su vida y marca su personalidad.

Leo en el amor

¡No hay cosa más romántica que un Leo! Tenaces, inteligentes, idealistas y curiosos. Creen en el amor y lo llevan a cabo con mucha fe y transparencia, aunque eso implique sincerarse cuando no son del todo fieles. Esto hace que, a pesar de que empiecen y terminen muchas relaciones, pocas veces la cosa acabe del todo mal, pues no huyen del conflicto y tratan de seguir cuidando a las personas independientemente del tipo de relación que tengan. Aunque puedan parecer muy seguros de sí mismos (y en ocasiones un poco arrogantes), las personas nacidas bajo el signo de Leo se ponen muy nerviosos cuando están frente a la persona que les gusta. Son abiertos de mente y muy sinceros. Cuando por fin encuentran lo que buscan no hay cosa que más les guste que su hogar.

Leo en el trabajo

Su carisma y magnetismo hacen de los Leo unos grandes líderes y jefes. Se sienten más cómodos y más seguros si son los que ejercen el poder y tratan de alcanzarlo con esfuerzo y constancia. Son muy ambiciosos. Destacan en los puestos de gestión, dirección y también en ambientes tan competitivos como la política. En los ámbitos más creativos suelen ser productores musicales, técnicos artísticos o directores de bandas de música. No les importa no ser el centro de atención si son los que dirigen desde la sombra.

Signos del Zodiaco

También puedes conocer cómo son el resto de signos zodiacales: