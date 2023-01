Mercadona continúa con su política de actualización y retirada de productos. Unas veces nos enteramos de las novedades que los supermercados de Juan Roig han sacado al mercado y otras, vemos aquellos artículos que ya no encontraremos en sus estantes.

En esta ocasión en su cuenta de Twitter han confirmado que estos 10 productos ya no están disponibles.

Los 10 productos retirados por Mercadona

Si empezamos por la sección de alimentación, el primer producto que Mercadona ha retirado de sus estantes es la focaccia de queso. @lovingindie pregunta por ella y por otro producto y llora desconsoladamente: “Hoy es un día triste. He ido a hacer la compra al Mercadona y no tenían mi amada focaccia de queso y romero ni mis queridos batidos bebibles de stracciatella. Llorando me hallo”. Y no, ya no están y sin palabra de que vayan a volver.

Los más golosos tampoco podrán disfrutar de otros productos populares de la cadena de supermercados valenciana como la crema pastelera, por la que pregunta Gabriela, ni las sandías de golosinas. Yvonne dice: “las necesito de vuelta” mientras que otras usuarias, que parece, desconocían que las habían retirado tampoco dan crédito.

Lo mismo ha ocurrido con las bolas de chocolate negro rellenas. Han dejado de comercializarlas.

@Mercadona Hola! Estoy buscando este producto y no lo encuentro. Ya no lo tenéis? pic.twitter.com/RYSTSyvIs6 — Marta (@MartaSanJos) 20 de diciembre de 2022

Otros productos de la sección de alimentación que han retirado es la típica salsa canaria de mojo picón. Pese a que Jesús Oleaga ha ido a buscarla a cuatro establecimientos distintos, no estaba. Y tanto, porque le han retirado del surtido.

La pasta de trigo sarraceno tampoco está ya disponible, ni uno de los clásicos del verano que tanto triunfó hace unos meses: los mochis de pistacho. Aunque los de pistacho ya no se puedan encontrar siguen estando disponibles los de sabor a coco y los de mango. Algo es algo.

Otra de las secciones que ha visto cómo eliminaban alguno de sus productos es la de perfumería y parafarmacia. Los champús y cremas de la marca Franck Provost ya no se venderán más en Mercadona y Nuria Domínguez y su pelo los van a echar mucho de menos.

@Mercadona habéis retirado estos champús y cremas?? Eran los que mejor me venían para mi pelo 😢😢 pic.twitter.com/p7f3NdAv8o — Nuria Dominguez (@Nudohi) 21 de diciembre de 2022

En la sección de colonias también han sufrido una baja: la colonia de mora. Y el tema es grave, ya que @Blazier_10 afirma que “ahora tengo una crisis de identidad porque no sé a qué oler”. Grave.

@Mercadona habéis retirado vuestra colonia de mora?? No la encontré la última vez que os visité y ahora tengo una crisis de identidad porque no sé a qué oler — hestia (@Blazier_10) 20 de diciembre de 2022

Por último, también a través de la cuenta de Twitter de Mercadona nos hemos enterado de que han quitado los productos de zapatería.