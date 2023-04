La Semana Santa ha comenzado con condiciones climáticas estables en gran parte del territorio español. El fuerte viento que azota algunas áreas del norte del Mediterráneo disminuirá en las próximas horas, y las nubes en el tercio norte de la península, que ya se han disipado en muchos lugares, continuarán desapareciendo.

Con el inicio de abril, las temperaturas han bajado respecto a los días anteriores, cuando estaban muy por encima de lo normal. Ahora, en muchas áreas ya se experimentan temperaturas más acordes con la primavera, e incluso en algunas regiones durante esta Semana Santa, se registrarán por debajo de los valores promedio.

Así arranca la Semana Santa: temperaturas más frescas

La Semana Santa arrancó el Domingo de Ramos con temperaturas un poco más frescas que los días anteriores y todo parece indicar que durante los próximos días la borrasca fría seguirá dejando valores más acordes con estas fechas que los que veníamos experimentando en los últimos días, mas propios de los meses de verano.

Esta borrasca fría traerá, además de una bajada de las temperaturas en muchos puntos de la geografía española, algunas precipitaciones en las Islas Canarias durante el lunes y el martes. El viento también será protagonista durante el comienzo de la semana en diferentes comunidades.

El tiempo en Semana Santa en la zona del Mediterráneo

La semana comienza un poco más fresca que los últimos días en la zona Mediterránea y las temperaturas previstas para los próximos días serán las esperadas para el me de abril aunque todo parece indicar que en la recta final de la Semana Santa los termómetros volverán a subir considerablemente en algunas zonas de Andalucía.

En la zona de levante el calor no será tan exagerado debido a la llegada de una bolsa de aire frío procedente del interior de Europa. Así, las temperaturas máximas no sobrepasarán los 20 grados y el viento hará que la sensación térmica sea menor aún. Sin embargo, lucirá el sol y no hay previsiones de lluvia de cara a los días festivos.

El martes 4 de abril será el único día en el que podrían darse algunas precipitaciones escasas a primera hora de la tarde.