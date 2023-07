El verano está en pleno apogeo y con él llega uno de los eventos más esperados y emocionantes: los festivales de música. Durante estas fechas, miles de personas se preparan para vivir experiencias inolvidables, disfrutando de la mejor música en compañía de amigos y viviendo momentos de auténtica euforia. Sin embargo, hay algo que puede arruinar este escenario idílico: al llegar a la entrada del festival, te encuentras con que te registran meticulosamente la mochila en busca de algo en particular.

Sí, estamos hablando de la prohibición de entrar con comida y bebida de fuera. El personal de seguirdad hurga en cada rincón de tu mochila en busca de ese bocata de jamón que te has hecho antes de salir de casa, esa botella de agua furtiva o esa petaca clandestina que te permitirá ahorrarte unos eurillos, como si de un aeropuerto se tratase. Estos registros se repiten cada verano, como un déjà vu, las organizaciones de festivales intentan limitar tu derecho de llevar tus propios alimentos y bebidas, argumentando razones de seguridad. Pero, ¿es esto realmente legal?

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tiene la respuesta. En su artículo 82.1, se establece claramente que prohibir la entrada con comida y bebida de fuera es considerado una cláusula abusiva. Esto se debe a que se considera que estas restricciones generan un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes involucradas en el contrato.

Pero la normativa no se queda ahí. La Comisión de Cooperación de Consumo también ha dejado en claro que imponer limitaciones sin fundamentos objetivos para adquirir productos es una práctica abusiva. En otras palabras, las empresas organizadoras de festivales no pueden coartar tu derecho de entrar con tus propios productos para consumo personal.

Ante esta situación, FACUA-Consumidores en Acción ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado denuncias contra diversas organizadoras de festivales en toda España que han impedido la entrada con comida y bebida del exterior. Festivales como O Son do Camiño, Pirata Beach Festival, Interestelar, Icónica Fest y Boombastic se encuentran entre los denunciados. La asociación defiende que la actividad principal de estos eventos no es la hostelería, sino la celebración de espectáculos musicales, por lo que no hay justificación para prohibirte llevar tu propia comida y bebida.

Pero lo cierto es que en la propia entrada del evento poco puedes hacer. En caso de encontrarte en una situación en la que te impidan entrar con tu comida y bebida, no te desanimes. Puedes denunciar posteriormente a la empresa organizadora del festival y hacer valer tus derechos como consumidor. Aunque puede que no te permitan acceder al recito con tu bocadillo en ese momento, la justicia puede sancionar a la compañía y asegurarse de que se respeten tus derechos.

Además, desde FACUA animan a reclamar cualquier perjuicio económico que hayas sufrido debido a los precios inflados de los alimentos y bebidas dentro del recinto del festival. Guarda todos los comprobantes de tus consumiciones, ya que podrían ser fundamentales para respaldar tu reclamación.

Así que no permitas que te quiten la libertad de disfrutar de tu comida y bebida favorita en los conciertos y festivales de música. Es hora de alzar la voz y desafiar las restricciones injustas. ¡No te prives de vivir una experiencia única en los festivales de verano!