En el maremágnum de las redes sociales, todavía hay "islas" que le reconcilian a uno con el más noble de los usos que se le pueden dar: ayudar a los demás. Una de ellas es Reddit, quizá precisamente porque no está, al menos en España, tan masificada como las demás, y quienes participan en sus foros respetan aún la idiosincrasia de estos clásicos espacios de internet, cerrando la puerta a los trolls y al "hate" gratuito, aunque sin renunciar al sentido del humor y la guasa tan typical spanish.

Se ha podido ver en un hilo creado solo hace unas horas en la comunidad valenciana de Reddit, donde un usuario pidió consejo: "Hola, tengo 43 bolos y estoy recién separado, alguien me da algún consejo de cómo rehacer un poco mi vida, por favor. Gracias y feliz domingo, paisanos".

"Tinder ahora mismo no me atrae, pero es lo que todo el mundo me dice que haga"

La comunidad ha respondido con una interesante gama de consejos y experiencias personales. Aunque los dos primeros fueron en la línea de lo esperable:

"Hazte Tinder" y "Haz actividades, muchas. Y Tinder".

Sin embargo, a continuación le llegaron recomendaciones menos frívolas, donde se le sugiere tomarse un tiempo para entender y gestionar sus emociones: "Si te acabas de separar Tinder no creo que sea la mejor opción, aún así deberías de saber en qué estado emocional te encuentras para poder afrontar el presente y el futuro. Yo de ti me dejaría un tiempo para buscar tiempo para ti, hacer todo aquello que quisiste hacer y que no tuviste tiempo. Una vez te hayas valorado a ti mismo empezaría a buscar esas sensaciones de quinceañero. Y si nada de lo anterior te vale. Pues nada Tinder y a seguir liándola".

El protagonista admite que "la verdad es que el tema Tinder ahora mismo no me atrae, me apetece bastante poco pero es lo que toooooodo el mundo me dice que haga. En la vida no todo es follar y necesito mirar hacia otros destinos".

"Tinder tiene mucha fama de que es una app para tener sexo rápido y nada más lejos de la realidad. Muchas en su perfil o bien ponen que buscan pareja estable o bien que no son mujeres de una noche. Si quieres rehacerte rápido, ahora (en verano y vacaciones) es la mejor época y también en Navidad. Ánimos", aclara un miembro del foro Valencia.

Terapia psicológica, deporte y aficiones

Otro le aconsejó: "Siéntate, cierra los ojos y deja tu mente pensar sola sobre cuál sería lo mejor para ti a corto y largo plazo". Esto incluiría el uso de servicios profesionales, como la terapia psicológica, para ayudar a ordenar los pensamientos y sentimientos.

Otros usuarios le sugieren otras ideas que creen que podrían serle útiles para superar el estrés emocional:

"Muy de acuerdo. Al plantear nuevos horizontes personales, nuevos objetivos propios, uno aprende de manera indirecta a ser feliz con uno mismo y ese es el secreto de todo. Recupera viejas aficiones o aficiones que nunca hiciste por el motivo que sea, piensa en nuevas… Hay un sinfín de cosas por hacer en el corto tiempo de vida que tenemos. Aprovecharlo y disfrutarlo es lo más importante. Lo demás va llegando solo", le escribe otro.

"Mira a ver, siempre hay alguna actividad o hobby que no hacemos porque no tenemos tiempo. Yo empezaría por ahí, si es algo que se pueda hacer en grupo aún mejor", coincide otro.

"Busca el libro 'Hábitos atómicos'. Te va ayudar en este momento", le recomienda otro miembro del foro. "Simplemente lee, sal a dar paseos por la playa, ten un perro (será tu mejor amigo), ve al cine, mantén tu mente trabajando en los momentos y disfruta; píllate un kayak y sal por el mar… Es disfrutar de momentos que antes no tenías. Cuando estés feliz con lo que haces, se encaminará tu vida sola".

Un buen número le insta a practicar deporte de forma regular, pues consideran que puede tener un impacto positivo en su estado de ánimo y salud mental. Algunos de los usuarios propusieron actividades específicas como montar en moto, practicar artes marciales o incluso explorar actividades en grupo para ayudar a combatir la soledad y la rutina: "Trabajo + Ejercicio Tu primer reto, la 15K nocturna de Valencia en septiembre. Ponte ese objetivo, ocupa la mente en ello. Te ayudará mentalmente a moverte de donde estás ahora mismo y tendrás un propósito. Si tienes gente cercana y puedes, hazles saber que les necesitas en esta etapa. No es el fin del mundo, solo has tenido un ligero cambio de planes en la vida por lo que parece".

Sin embargo, hay varios que sostienen tener "muy poco contexto para dar consejos". "Todo depende de si tienes estabilidad financiera, si tienes hijos, si tienes familia/amigos y de cuáles son tus prioridades ahora mismo. Si estás en un lío mental y no sabes para dónde tirar, búscate un psicólogo. Si no, si sólo es tristeza por la separación, se te pasará con el tiempo. Ánimo", añade uno de esos usuarios.

"Soy muy casero y eso fue uno de los motivos de mi ruptura"

En ese momento, el recién separado recogió el guante: "Guau, me siento abrumado por tanto mensaje, sinceramente no esperaba que tanta gente contestara, por eso no había contado demasiado... Ahora mismo tengo una estabilidad económica fuerte y me he separado en custodia compartida de dos críos que adoro. La semana que estoy con ellos estoy fenomenal porque no tengo tiempo ni para pensar, pero la semana que paso sólo se me hace muy dura. Mi entorno de amigos y gente del trabajo tienen sus vidas y es complicado hacer planes con ellos y mi familia me apoya mucho, pero al final cansa comer con mis padres los fines de semana. He de decir que uno de los principales motivos de la separación fue mi apatía a la hora de hacer planes y que soy muy casero, por lo que ahora tengo algún rato de disfrute de la soledad o del hogar, pero todo al final cansa y siento que estoy cayendo en una monotonía asfixiante. Gracias de antemano a todos por vuestros comentarios, un saludo".

Con más información al respecto, siguieron llegando mensajes:

"Tienes que encontrar algún modo de ocupar esas horas muertas, porque de lo contrario vas a estar meses carcomiéndote y te generarás un duelo no superado. A mí me ha ayudado muchísimo la psicoterapia, gimnasio dos o tres veces al día, y algún hobby que mantenga ocupado, en mi caso, montar y pintar miniaturas".

"Pasé por eso hace ahora dos años. Lo que a mí me ayudo: psicóloga, gym, gym y más gym. Céntrate en el trabajo y en tus hijos. Tengo 40 tacos".

"Cómprate una moto y recorre Europa, sin prisas, y te quedas donde te tengas que quedar hasta que te den ganas de irte".

Cada uno de estos consejos resalta un aspecto importante del proceso de recuperación después de una separación: tomarse el tiempo para sanar emocionalmente, mantenerse física y mentalmente activo, y, finalmente, buscar nuevas relaciones cuando uno esté listo.

Aunque no hay un camino establecido o una solución única para todos, estas sugerencias podrían ser útiles para aquellos que se encuentran en una situación similar.