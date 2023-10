Quince testigos de la tragedia ocurrida el pasado domingo en Murcia han acudido desde el pasado lunes hasta hoy a la Comisaría del Carmen a aportar toda la información necesaria que pueda ayudar a la investigación de la causa de los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en las que fallecieron 13 personas.

Según fuentes policiales, las tomas de declaración de testigos y familiares de las víctimas tendrán lugar durante varios días, dado que además de las personas a las que en el lugar de los hechos se les tomaron los datos se están sumando otras que voluntariamente acuden o las que la policía ha localizado en redes sociales que estuvieron en el lugar.

Por el momento se desconoce la hora exacta en la que tuvo lugar el incendio, solamente se sabe que a las 6 de la mañana comenzaban a llegar al Centro de Coordinación de Emergencias varias llamadas informado de un incendio en una discoteca en la zona de Atalayas en Murcia.

María Belén Sánchez, una joven murciana que se encontraba en la discoteca Teatre, ha dicho a los periodistas que durante toda la noche tenía frío por la fuerza del aire acondicionado, pero que a partir de las cinco de la mañana sintió un calor muy intenso y decidió irse a su casa entre las cinco y media y seis menos veinte.

Esta chica se encontraba con otra amiga al ejercicio ya que "no pararon de dar saltos" bailando en la sesión de los pinchadiscos, pero ella fue a la barra del bar sobre la que caía un chorro del aire y allí se dijo "me voy a salir porque aquí hace mucha calor. Me estoy agobiando". Al llegar a su casa la amiga le mandó un mensaje diciendo que había un incendio en la discoteca.

Afortunadamente, comentó, a las cinco de la madrugada se había ido la mitad de la gente porque los pinchadiscos habían terminado ya.

Otros testigos han coincidido en el mismo testimonio de que por los conductos del aire acondicionado incluso se pudieron ver salir llamas, añadieron las fuentes policiales.

En el interrogatorio policial se intenta averiguar además si los asistentes han podido percibir cómo eran las condiciones de seguridad de la sala, y además de narrar el momento exacto entre las 5 y las 6 de la mañana en que pudo originarse el fuego, cómo transcurrió el resto de la noche, porque toda información que aporten puede ser relevante para los investigadores.