La Fiscalía ha reducido de 22 a 10 años de prisión la pena solicitada para un hombre acusado de matar a otro de cinco disparos el pasado 5 de marzo en Alicante. La rebaja se ha producido después de que este lunes haya admitido esta mañana el crimen en el juicio celebrado en la Audiencia ante un jurado popular. La vista oral se ha desarrollado en medio de un gran despliegue de seguridad ante el temor de que pudiera haber enfrentamientos entre los dos clanes familiares enfrentados, los Flores y los Panchos. Aunque no ha habido incidentes. Con la colaboración del procesado con la Justicia, admitiendo los hechos, entregando el arma y pagando 80.000 euros de las indemnizaciones, el Ministerio Público ha rebajado su petición a nueve años por el asesinato y uno por la pistola.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.37 horas del pasado 5 de marzo en la calle Alonso Cano de Alicante. La víctima, de 54 años, iba hacia su coche acompañado por su mujer, cuando el acusado se lanzó contra él desde su propio vehículo y le disparó cinco veces. Tres de las balas le alcanzaron y acabó con su vida de manera inmediata. El arma utilizada era un revólver Smith & Wesson, cuyo número de serie había sido borrado. El procesado se ha limitado a responder que sí al relato de hechos que le exponía la Fiscalía. "Pido perdón a la familia, sé que ellos no me lo van a admitir, pero estoy muy arrepentido", ha dicho.

A los pocos días de cometer el crimen, José Antonio F. F. se entregó a la Policía y ha admitido en todo momento su responsabilidad en estos hechos, una confesión que ha permitido que en ocho meses ya se esté celebrando el juicio. El procesado aseguró que no se entregó antes porque tenía que poner a salvo a su familia ante posibles represalias del otro clan, motivo por el que se los llevó a Extremadura. Antes llamó a un primo para que le fuera allanando el terreno para su entrega: "Primo he matado al Manquillo, di en Comisaría que he sido yo y búscame a un abogado. Que voy a poner a salvo a mi familia y me entrego". Así lo ha relatado el procesado durante el juicio. La entrega se hizo pocos días después en el aparcamiento de una conocida gran superficie de muebles de Murcia.

La Fiscalía inicialmente pedía penas que sumaban 21 años de prisión, 19 por el asesinato y otros dos por la tenencia ilícita de armas. El abogado Moisés Candela ha estado negociando desde el momento de la entrega. "Mi cliente ha querido asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, incluso se encargó de que yo entregara el arma", ha relatado el abogado al jurado.

El origen del conflicto entre las dos familias se remonta tres años atrás, tras otro tiroteo en La Línea de la Concepción (Cádiz). "Ellos me habían vendido un coche y yo se los pagué con otros dos. El que me dieron tenía el cuentakilómetros manipulado y yo les pedí explicaciones porque no lo podía vender", explicó. Según dijo, le citaron en Cádiz para arreglarlo. "Me estaban esperando quince personas y me recibieron a tiros", dijo, uno de los cuales le alcanzó en el cuello. "Casi me cuesta la muerte", recalcó.

Tras la confesión del acusado, en el juicio ha declarado la mujer y los hijos del hombre asesinado que están personados como acusación particular. Su declaración se ha desarrollado con el acusado sentado tras un biombo, para no tener contacto visual y evitar tensiones. "Que le caiga la perpetua", ha dicho la viuda de la víctima. Aunque las preguntas a la familia se han centrado en confirmar si reclamaban indemnización.

La mujer y los dos hijos están personados como acusación a través del abogado Ricardo Martínez, y que reclama una indemnización de 200.000 euros para la viuda y 83.000 para cada uno de los hijos. El letrado consideró "simbólica" el pago que ha hecho el acusado de 80.000 euros a la familia y cuestionó que sea una atenuante. La defensa incidió en que se han hecho importantes esfuerzos para abonar el dinero y que la intención del procesado es pagar todo. Días antes del juicio se ha personado un tercer hijo, que ejerce la acusación a través de la abogada Natalia Korakova, y que se ha adherido a la petición de la Fiscalía. Este martes el jurado comenzará a deliberar el veredicto.