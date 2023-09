La necesidad de mejorar la financiación de las universidades públicas marcó este jueves los discursos del solemne acto de inauguración del curso académico en la Universidad de Alicante (UA), celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho. La rectora de la UA, Amparo Navarro, tendió la mano al nuevo conseller de Universidades, José Antonio Rovira, para formar una alianza con el Consell para conseguir del Gobierno Central los fondos que les corresponden tanto para la Comunidad como para las universidades públicas. El inicio de los nuevos grados de Medicina y de Inteligencia Artificial, así como los retos del Parque Científico para este nuevo curso han sido los otros ejes de su discurso.

Previamente durante su intervención, Rovira había hecho referencia a la financiación, señalando el compromiso de la Generalitat de blindar el actual nivel de financiación para el próximo año y que la implantación de un plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas y que asumía como "un reto personal". Era la primera visita oficial de Rovira la UA como conseller, aunque no era un territorio desconocido para él, ya que ha ejercido como docente en el campus. Tanto la rectora como el conseller ya habían tenido una toma de contacto el miércoles en una reunión con todos los rectores de las universidades públicas de la Comunidad.

«Los avatares políticos nos han sumido en inseguridad jurídica con la LOSU» Amparo Navarro - Rectora de la Universidad de Alicante

Amparo Navarro ha declarado sentirse "tranquila" tras el mensaje lanzado recientemente por los compromisos del Consell por el plan plurianual de financiación. La rectora, que preside una comisión de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas para analizar el grado de cumplimiento de estos compromisos de financiación, ha incidido en que una de las grandes dificultades que tienen son las necesidades derivadas de tener que aplicar la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La rectora insistió en que aunque la Constitución consagra el principio de autonomía universitaria, ésta sirve de poco "si no viene acompañada, al menos, de la suficiencia financiera".

"Lo que más nos preocupa es que aplicar esta ley requiere de una importante financiación para llevarla a cabo, cuestión que se suma a la insuficiente financiación, pese al esfuerzo fiscal de nuestra Comunidad", dijo. Una norma que tiene que empezar a aplicarse este curso, pero "los avatares políticos que todos conocemos nos han sumido en una inseguridad jurídica alejada de la estabilidad que cualquier reforma requiere".

La LOSU fija el objetivo de destinar el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la financiación de las universidades, lo que supone a 3.100 millones de euros a repartir entre los sistemas universitarios de todas las comunidades. "Tenemos una gran oportunidad, conseller, para reivindicar juntos al Estado una financiación justa para alcanzar esa suficiencia", aseguró, por lo que transmitió el compromiso de contar con la Universidad "para reivindicar una financiación más justa para nuestra Comunidad con la que a su vez poder cumplir con sus universidades".

"Necesitamos una financiación estructural, basal, que permita mantener nuestras infraestructuras y nuestros recursos humanos para poder obtenerlos. No podemos competir si no contamos con las mismas herramientas", dijo.

Parque Científico

En el segundo punto destacado por Navarro en su discurso, la rectora ha subrayado la importancia que se va a dar este curso a la transferencia de conocimiento que "brillará con luz propia" ya que, según ha confirmado, "ya está licitado el 75% de los espacios del edificio emblemático del Parque Científico con nuevas empresas de las cuales 25 han nacido de la propia UA", mientras que ya ascienden a cuarenta las mercantiles vinculadas a esas instalaciones. "Invertir en ciencia es invertir en futuro y, en este caso, premiar la aplicación de los resultados de la ciencia y su transferencia al tejido empresarial y social, es también una manera de invertir en ciencia", dijo.

"La fortaleza del sistema universitario valenciano creció y aumentó su calidad porque somos más, no porque seamos menos", ha subrayado la rectora durante su discurso.

En cuanto a las nuevas titulaciones, Navarro se refirió al grado en Inteligencia Artificial como "una apuesta por el futuro y por los nuevos profesionales que la sociedad demanda". En cuanto al Grado en Medicina, destacó que "es nuevo y no lo es, porque 15 promociones de Médicos se licenciaron en la Universidad de Alicante, y los 86 estudiantes que este curso recibimos formarán parte de la decimosexta promoción". "Nos llena de ilusión poder compartir como hacemos desde hace años, proyectos, grupos de investigación e infraestructuras con otras universidades vecinas y lejanas", aseguró la rectora.

Compromiso del conseller

El discurso de Rovira también estuvo centrado en la financiación, que vinculó con los problemas de infrafinanciación que tiene la Comunidad Valenciana. "Uno de los grandes retos que asume como propio es la implantación de un plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas", dijo. Ese compromiso, ya lo trasladó el miércoles a los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad.

"Por delante tenemos un camino que no será siempre fácil pero estoy seguro de que encontraremos las líneas de diálogo y las ganas de sacarlo adelante de manera conjunta. Rememos todos en la misma dirección por el bien de las universidades", aseguró. Un guante que luego recogió la rectora con el discurso con el que cerró el acto.

Rovira quiso recalcar el compromiso que la Generalitat ya tiene con el sistema público universitario. "La financiación autonómica ordinaria del sistema público universitario valenciano en 2023 ha alcanzado un volumen de recursos de 1.031 millones de euros para el funcionamiento estructural del sistema, lo que supone el 0.90% del PIB de la Comunidad, ese nivel de financiación pública se cumple con la aportación de más del 90% de recursos autonómicos a pesar de la ya conocida injusta infrafinanciación que sufre nuestra Comunidad", dijo.

El conseller señaló que "priorizamos ya a día de hoy la financiación de nuestras universidades públicas y así va a seguir siendo. Este gobierno blindará el actual nivel de financiación para el próximo año. Consolidaremos la financiación aprobada en 2023 para seguir avanzando y lógicamente la actualizaremos en la misma proporción de las retribuciones de los empleados públicos, Asimismo reivindicaremos al Gobierno de España la aportación proporcional que corresponda a la Comunidad Valenciana de los recursos adicionales que supone el objetivo de financiación", dijo.

Para el conseller, el sistema universitario de la Comunidad "es uno de los mejores, tal y como avalan los mejores rankings internacionales, y encontraremos las vías de diálogo necesarias respecto al Plan Plurianual de Financiación que nos permitan remar a todos en la misma dirección". Del mismo modo, Rovira detalló la importancia de la formación a lo largo de la vida "a la que debemos prestar especial atención". La Universidad de Alicante, ha añadido, cuenta con más de 200 títulos propios, además de los grados, "que se adaptan con flexibilidad a las necesidades de empresas e instituciones y, en definitiva, al universo cambiante del mundo actual".

«El regreso de Medicina a la UA es una novedad muy especial este curso» José Antonio Rovira - Conseller de Universidades

Rovira también se refirió durante su intervención al regreso de Medicina a la Universidad de Alicante, hecho que refirió como una "novedad muy especial", destacando que se trata del segundo grado más demandado en la Comunidad y con una fuerte presencia femenina, al contar con un 80 por ciento de mujeres entre su alumnado. En el discurso también se ha referido a otras nuevas titulaciones como el grado de Inteligencia Artificial, material para la que hay otro máster. Entre estos títulos posgrados también hay otro dedicado a ingeniería biomédica, materias que hace veinte años "sonaban a ciencia ficción", destacando que estas nuevas materia son una buena muestra de cómo "avanza la Universidad a la vez que avanza la sociedad valenciana".

Rectora de València

Además del conseller, la mesa presidencial ha contado con la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre; el vicerrector de investigación de la UA, Juan Mora, y la secretaria general, Esther Algarra, quien ha sido la encargada, como viene siendo tradicional, de dar lectura de la memoria del anterior curso académico.

La catedrática de Literatura Hispanoamericana Carmen Alemany impartió la lección inaugural que ha versado sobre las «Resonancias de Miguel Hernández en América Latina», poeta en la que la Alemany es especialista. La catedrática hizo un recorrido literario por una amplia selección de poetas latinoamericanos que se han acercado e inspirado en la obra del poeta oriholano: "no hay grandiosidad mayor que esta universalización, que en otro confín de la tierra un comisario, con acento diverso, dignifique y acreciente todavía más el legado de nuestro poeta". Del mismo modo, ha declarado que "no se explica, pero se explica que nos llene de rabia que, en Alicante, ciudad en la que murió el poeta vomitando sangre en una cárcel a la que fueron los derrotados de la guerra, aparecieran hace pocos meses unas pintadas con el mismo mensaje: Miguel Hernández, terrorista. No cabe mayor ignominia, no cabe mayor afrenta, no cabe mayor infamia".

Tras la lección inaugural se ha hecho entrega de medallas al personal de la UA que cumple 25 años de servicio en la institución, así como las distinciones al personal jubilado y a familiares de compañeros y compañeras fallecidos durante el curso pasado., uno de los momentos más emotivos.