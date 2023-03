La música del Barroco entra en las aulas

Los estudiantes de la mención de Música de Magisterio del CEU de Elche retrocedieron 300 años atrás a nuestro más remoto pasado musical durante unas horas. A las composiciones e instrumentos del Renacimiento y el Barroco, base del clasicismo actual. Y lo hicieron de la mano de Anabel Sáez, fundadora y directora artística del ensemble La Galería del Claroscuro y de la Orquesta Barroca de Alicante, ambos grupos consagrados a la música barroca. Una clase magistral, que se desarrolló en el estudio de esta prestigiosa intérprete y donde conocieron uno de los instrumentos fundamentales de esta época: el clave.

«La idea era», asegura María Teresa Hernández, profesora de Música en el CEU, «que los alumnos escucharan el instrumento en directo, y observaran su mecanismo y posibilidades sonoras». Así, fascinados por el sonido y las melodías, el alumnado hizo un recorrido por su historia, y conocieron en su contexto a los compositores más importantes que escribieron repertorio para él. «Pero, sobre todo, descubrimos cómo ha enamorado a tantos músicos y melómanos», apunta Hernández. Encantados y sorprendidos. Así quedaron los estudiantes tras esta experiencia a cargo con la profesora de Clave en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR de Valencia.

Como lo viven los alumnos

Brenda Isabel Ávila Espadas

«Personalmente, me ha aportado un gran conocimiento acerca del clave ya que nunca había escuchado nunca ninguno; por lo menos, no en persona. Además, nos dejó tocarlo y eso fue un plus para dicha experiencia».

Beatriz Mata Braña

«Ninguna época de la música muere si hay alguien que la recuerda en nuestros días». «Esta experiencia me ha servido para entrar más profundamente en el Barroco trasladándome con su música tocada por el clave al siglo XVII. Además, cuando la persona que te lo transmite siente tanta pasión por lo que enseña, te contagia y lo disfrutas más. Me ha ayudado a recordar sus características de una forma más práctica y me ha servido para ver que ninguna época de la música muere si hay alguien que la recuerda en nuestros días. Me ha encantado esta experiencia y agradezco que se haya dado la oportunidad de poder vivirla».

Óscar Blasco Andreu

«Esta experiencia me ha servido para darme cuenta de que mis dos pasiones son la música y la enseñanza». «Personalmente creo que, a cualquier persona, sea músico o no, vivir una experiencia así le puede servir de mucho. A mí como estudiante de Magisterio y como músico, el haber tenido la oportunidad de conocer algo que ha formado parte tanto de la historia de la música como de la historia de la humanidad y a una persona que nos la transmite tocando, es algo que me ha hecho ver lo bonito que es el mundo de la enseñanza (en concreto de la música). Me ha hecho ver que el transmitir a otras personas aquello que te apasiona es algo muy especial, pues una parte de ti se queda en las cabezas de aquellos que te escuchan. Por ello, a modo de conclusión, podría decir que esta experiencia me ha servido para darme cuenta de que mis dos pasiones son la música y la enseñanza».