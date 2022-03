Sacyr reclama al Tribunal de Contratación que anule a Acciona la contrata de 365 millones

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Torrevieja cambió las reglas del juego cuando ya estaba muy avanzado, y lo hizo además en el momento más importante del desenlace de la "competición". Este podría ser el resumen, por analogía deportiva, de lo que denuncian los dos recursos presentados por la UTE Valoriza ( Grupo Sacyr) y STV, que quedó en segundo lugar, y FCC-OHL, como la tercera mejor valorada, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Dos recursos contra la decisión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de adjudicar la contrata multimillonaria de la recogida de residuos, limpieza viaria y las playas a Acciona por más de 365 millones de euros -salió a licitación por 424 millones- y un periodo de quince años. Valoriza-STV y FCC-OHL coinciden en reclamar al Tribunal la anulación del procedimiento, y la primera de ellas además reclama, al margen de la resolución que disponga el Tribunal, que la oferta de Acciona sea excluida.

El recurso de Valoriza-STV se centra en desglosar los supuestos incumplimientos del pliego de la oferta ganadora de la adjudicación, la de Acciona, y reclama al TARC que en cualquier caso se excluya a esta última -la que resultó ganadora-. porque incumple el pliego de condiciones y no incluye en su oferta "todos los costes que llevan al precio global que ha ofertado para cada una de las partidas, lo que implica, como no puede ser de otra manera" el incumplimiento de los pliegos -las normas por las que se rige un contrato público-. La decisión final de adjudicar el contrato a Acciona vino de la mano de la directora general de Contratación y presidenta de la mesa de Contratación, de la interventora, del asesor jurídico y del director general de Economía, además de un vocal. Todos forman parte del principal órgano de contratación colegiado del Ayuntamiento de Torrevieja y en ningún caso se atendió la advertencia del técnico ingeniero del expediente en el sentido de que el estudio económico de Acciona era muy superficial. El recurso de Sacyr subraya que todos los antecedentes de la adjudicación "ya son particularmente extraños e insólitos", sin abundar en ellos, y se centra "en los flagrantes incumplimientos en que incurre la oferta adjudicataria de Acciona que han sido pasados por alto".

El pliego especifica que las ofertas deben presentar un estudio económico detallado, un término que implica tal y como dispone la RAE y recuerda Valoriza, “tratar o referir algo por partes, minuciosa y circunstancialmente”. Sin embargo el presentado por Acciona "no era en absoluto detallado, limitándose a recoger una serie de importes sin detalle ni desglose alguno, en una exigua tabla resumen", afirma esta empresa en su recurso. Esta circunstancia además fue advertida por el propio técnico del expediente sin que la mesa de Contratación lo tuviera en cuenta. El resto de licitadoras presentadas al concurso, Valoriza-STV, FCC-OHL, Urbaser y Actúa, sí cumplieron ese criterio.

El estudio económico de la oferta de Acciona "no es en absoluto detallado, limitándose a recoger una serie de importes sin detalle ni desglose alguno, en una exigua tabla resumen", según el recurso de Sacyr.

Según el recurso de Sacyr, Acciona, en la oferta económica, "realiza una baja de veinte millones de euros superior al resto de licitadores" en el periodo de la prestación del servicio "quedando muy cerca del umbral de temeridad, por lo que es probable que haya ocultado o no aportado deliberadamente la información exigida en el pliego por la simple razón de no poder justificar los costes ofertados".

Se "han valorado de una forma no prevista en el pliego los servicios adicionales ofertados y que ni siquiera se podía prever que pudieran ser objeto de valoración de este modo con anterioridad a la presentación de las ofertas", según FCC-OHL

Por otra parte, los criterios de valoración de las ofertas técnicas y económicas de las empresas, recogidos en el pliego de condiciones, fueron modificados sobre la marcha y a última hora, según recoge el recurso presentado por FCC-OHL. Esta empresa recuerda que en los cambios de criterios de valoración intervino a finales de noviembre de 2021, en primer lugar el director general de Proyectos, y después, la mesa de Contratación -tras desautorizar al director general- en la pasada semana de Navidad. Ese cambio de criterio, advierten los escritos que ahora analiza el TACRC, penalizó a las empresas que más recursos y mejoras presentaban en sus plicas al ponderarse a través de una media aritmética y no de forma proporcional. Para FCC la valoración de las ofertas "aplicando nuevos criterios no establecidos en el pliego" supone una infracción de los principios de competencia, transparencia e igualdad que tienen que presidir la contratación administrativa, puesto que se "han valorado de una forma no prevista en el pliego y supliendo el mismo que no había determinado correctamente cómo se debía puntuar los servicios adicionales ofertados y que ni siquiera se podía prever que pudieran ser objeto de valoración de este modo con anterioridad a la presentación de las ofertas".

Según los recursos presentados, los técnicos de la mesa de Contratación han optado por la oferta más económica sin que además quede claro cómo va a gestionar Acciona el servicio con una baja económica que no justifica, ni aclarar, por ejemplo, por qué en su pliego no aparece detallada la renovación de maquinaria -que es una de las prioridades de cualquier servicio. FCC-OHL critica el criterio de puntuación de los servicios adicionales seguido, que ha provocado "cambios fundamentales en las posiciones finales de los distintos licitadores". Así, en el informe de valoración del 22 de junio del 2021 en el que se ratificó en varias ocasiones el ingeniero supervisor de la contrata, la oferta mejor puntuada era la de la mercantil Valoriza. Pero los cambios de última hora en el criterio de cálculo de los servicios adicionales, "en el informe de fecha 16 de diciembre del 2021, informe definitivo que da lugar a la adjudicación, la oferta mejor puntuada es la de la mercantil Acciona".

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) aseguró en el último pleno que los recursos de las empresas se centraban en cuestiones técnicas sobre los criterios de valoración de la mesa de contratación. Sin embargo esto no es cierto ya que, por ejemplo, Valoriza fundamenta el suyo en el incumplimiento del pliego por parte de la oferta ganadora y en la reclamación de que ésta se anule por incumplir el estudio económico, entre otras muchas condiciones.