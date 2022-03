"Soy de la Vega Baja" vuelve al Teatro Circo de Orihuela

El Teatro Circo Atanasio Die de Orihuela estrena este jueves 24 una segunda entrega del espectáculo "Soy de la Vega Baja", el exitoso show de humor que ha cosechado risas en la comarca más al sur de Alicante. En esta ocasión, los cómicos Fran Fernández, José Manuel Martínez y Trino García darán un repaso a la historia de la Vega Baja desde sus inicios hasta un futuro próximo que ellos mismos imaginan. Sketches, monólogos e improvisación "made in río Segura" que harán reír al público sobre de cómo son, sienten y se comportan los verdaderos vegabajenses.

El espectáculo, que comenzará a las 21.00 horas, tiene un precio solidario de 6 euros que se destinarán a la Asociación de personas con Diversidad Funcional (ADIS). "No hay mejor plan para este jueves que echarnos unas risas y además ayudar con nuestra entrada a la asociación ADIS", ha afirmado la concejala de Cultura, Mar Ezcurra.

Las entradas se pueden adquirir en la web soydelavegabaja.es, en la sede de ADIS (C/ Miguel Hernández, 37, Orihuela), en el Centro de Atención Temprana (C/ General Bañuls, Bigastro), en el Centro Especial de Empleo (C/ Angelino Fons, Benejúzar), en la sede de los Programas Formativos de la Universidad Miguel Hernández en Desamparados y en las taquillas del Teatro Circo.