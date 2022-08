Acciona pide cambiar las condiciones del nuevo servicio de recogida de basuras de Torrevieja al mes de asumirlo

Acciona comenzó a desplegar la nueva prestación de recogida de residuos, aseo urbano y limpieza de playas de Torrevieja con la firma del acta del inicio del servicio el 8 de julio pasado. El contrato exige al Ayuntamiento un desembolso de 25 millones de euros anuales -el 25% del gasto corriente ordinario del presupuesto municipal-. Pero la multinacional no dejó pasar ni dos semanas para registrar el 21 de julio una propuesta que modifica sustancialmente las condiciones para llevar a cabo la prestación fijadas en el pliego que la empresa aceptó a la hora de presentar su oferta en junio de 2020.

En concreto, la mercantil pide modificar las características técnicas de la renovación pendiente de buena parte de los 25 camiones recolectores y maquinaria de aseo urbano especificadas en el pliego de condiciones municipal, con unas características muy concretas, y que debería haber comenzado a encargar a los fabricantes. Lo hace, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, sin realizar un cálculo financiero de la equivalencia entre su propuesta y el gasto previsto en renovación de maquinaria que presentaba en la propuesta con la que ganó el concurso. Es decir, si le va a costar más o menos que lo que había previsto en su plica.

La empresa considera que la propuesta redunda en una flota de vehículos mejor adaptada a las necesidades de la ciudad y la mejora ambiental del servicio debido a la reducción en los plazos de incorporación de los nuevos camiones menos contaminantes y la potenciación de la polivalencia de la flota de vehículos.

Acciona, cuyos representantes en Torrevieja, no han comparecido junto al gobierno local para presentar el servicio que más recursos municipales va a consumir en la próxima década, justifica la petición en que la oferta que presentó para hacerse con el servicio por 15 años se presentó en junio en 2020. Con unas condiciones de precios de maquinaria y de plazos de entrega muy distintas a las actuales. Y especifica que las condiciones en cuanto a precios del mercado y plazos de entrega de los medios materiales «se han visto ampliamente modificadas, con unos incrementos de precio significativos y con unos plazos de entrega que en muchos casos, advierte la adjudicataria, que se han duplicado y triplicado».

La contrata se anticipa a los problemas y asegura que esta situación «retrasa en muchos casos la llegada de las nuevas máquinas». Y a continuación justifica la modificación de la mayor parte de las características de camiones y maquinaria en esa reducción de plazos. La modificación de la propuesta inicial busca, insiste la mercantil, aumentar «la diversidad de máquinas con el objetivo de potenciar la polivalencia de la flota, la adecuación a los servicios propuestas y su adaptación a las diferencias zonas de trabajo de la ciudad». La iniciativa, entre otros muchos cambios, insiste sobre todo en renunciar a la compra de varios camiones de carga trasera -unas rutas, asegura, que están sobredimensionadas en el pliego- para adquirir otros, de menor capacidad de carga -de 16 metros cúbicos a 12 -y que sean de carga lateral. También señala la necesidad de que la renovación de algunos vehículos en aseo urbano sea con motores diésel para que tengan mayor autonomía. El Ayuntamiento no ha respondido. Lo que significa que el encargo de maquinaria está paralizado desde hace más de mes y medio. Pero aunque la empresa sí ha incorporado algunos vehículos en alquiler al servicio todavía hay varios camiones recolectores de más de 13 años y 700.000 kilómetros en circulación.

El alcalde Eduardo Dolón (PP) confirma que el técnico supervisor del contrato y el servicio es el que tiene que analizar la propuesta, y no ocultó que la iniciativa le ha causado cierta sorpresa porque lo que quiere el gobierno local es que las mejoras se introduzcan cuanto antes y se cumpla el pliego. Dolón no está del todo convencido del resultado de los primeros pasos del servicio. Solo se ha dejado notar en el aumento de personal, -80 operarios más, con 400 en total-. Se esperaba que a finales de este mes pudiera estar completada la renovación de las papeleras y una parte de los contenedores. Algo que no ha ocurrido. El cambio se ha quedado en la llegada de unos cien nuevos con tenedores de papel y cartón y la renovación parcial de los específicos para ropa y aceites. Y por no cambiar, no ha cambiado ni el vestuario de los operarios.

Acciona no puede pedir una actualización de los precios del contrato hasta dentro de dos años. De momento, y mientras el Ayuntamiento responde, aplaza la renovación de la maquinaria, que supone el principal coste para arrancar el servicio.