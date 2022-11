"Queremos centros educativos dignos; no queremos centros que ponen en peligro a nuestros hijos". "Sin construcciones, ni ampliaciones, ni reparaciones acabaremos todos en barracones". Son algunos de los mensajes que se han leído en la concentración, a las puertas del Ayuntamiento de Orihuela, convocada por la FAPA Gabriel Miró de Alicante (federación provincial de Ampas) y Oropéndola (su delegación en el municipio).

Durante dos horas un centenar de padres y alumnos del casco, la costa y pedanías se han manifestado para exigir a la administración local mejoras en los centros educativos del municipio. Así, han solicitado una reunión formal con la alcaldesa Carolina Gracia y la concejala de Educación, María García. Reclaman garantías, plazos y planes concretos para cada centro, pese a que un día después de la convocatoria el Ayuntamiento anunció un plan urgente para arreglar desperfectos en los 18 colegios y el inicio de un contrato para "dar una solución permanente", avanzó la edil, aunque aún queda un largo recorrido de tramitación.

Dejadez y abandono son las palabras que más se han repetido. Más concretamente, se ha hecho una descripción de persianas y ventanas rotas, problemas de agua y luz, falta de sombreados, patios peligrosos, palmeras en mal estado que amenazan con caerse, carencia de aulas específicas para la inclusión, un insuficiente transporte escolar... y así "una infinidad de problemas que llevan años sin resolverse", ha manifestado Sonia Terrero, presidenta de Covapa.

En este sentido, ha exigido a la corporación que cambie "su actitud de indiferencia y oídos sordos", en lo que ha calificado como "una falta de respeto hacia las familias, que son parte de la comunidad educativa".

Porque, según los convocantes, las Ampas de Molins, La Matanza, La Campaneta y San Bartolomé se han cansado de dirigir escritos reclamando mejoras de mantenimiento en sus centros. Porque "desde otras Ampas y direcciones de centros educativos oriolanos nos dicen que el Ayuntamiento de Orihuela nunca responde", aseguran. Porque "para trasladar todos estos problemas y buscar soluciones", añaden, la FAPA Gabriel Miró solicitó una reunión el pasado mes de mayo y la volvió a pedir en septiembre, pero "en ambos casos recibimos la callada por respuesta".

Además, han denunciado que el Consejo Escolar Municipal es ilegal, ya que no ha renovado a sus miembros y los representantes municipales en los consejos escolares de centro no se han designado. Sin olvidar que el Plan Edificant no acaba de despegar en algunos centros.

Comparecencia de la concejala

También han acudido a la concentración los concejales populares Víctor Valverde y Dámaso Aparicio, así como Asunción Aniorte, de Vox. Esta misma semana, el PP ha solicitado una Comisión Informativa para la comparecencia de la concejala de Educación, con el fin de conocer las incidencias, desperfectos y necesidades en cada uno de los centros educativos del término municipal.

En este sentido, los populares pretenden saber qué actuaciones ha realizado desde que asumió la responsabilidad en materia de Educación; qué trámites hace cuando recibe solicitudes de actuación por parte de los centros educativos; cuánto tiempo tarda su concejalía, por término medio, en solucionar una incidencia desde que recibe la comunicación; de cuánto presupuesto dispone para la atención de mantenimiento de los centros; y cuántos partes, encargos de trabajo o cualquier otro medio de comunicación interdepartamental ha solicitado y cursado a las concejalías de Infraestructuras y Urbanismo, así como la respuesta que ha obtenido por parte de estas.