La salinera de Torrevieja ha comenzado la campaña de exportación de sal vía marítima de 300.000 toneladas de las que 240.000 se destinarán al deshielo de carreteras para buena parte de Europa, en especial en los países nórdicos, Reino Unido e Irlanda. La temporada de transporte al mercado exterior con mercantes ha comenzado con impulso y solo este mes de diciembre la empresa salinera estima que saldrán desde el muelle de la Sal del puerto torrevejense más de 40.000 toneladas que van a cubrir los primeros temporales, algo más duros de los previsto. Caso del que azota Inglaterra esta misma semana donde se ha producido una nevada importante en pleno corazón de Londres, además de amplias zonas de Escocia.

Cargueros

El muelle de la Sal ya ha presentado en los últimos días su mejor «estampa» industrial con dos cargueros atracados: el Olso Forest 3, de 116 metros de eslora y unas seis mil toneladas de capacidad de cargo, bajo bandera noruega, que ya ha dejado las aguas de Torrevieja con destino a este país nórdico; y el Karla C que con 106 metros de eslora y unas cinco mil toneladas de sal llegará a la costa inglesa.

De ahora en adelante la entrada, carga y salida de mercantes por la bocana del puerto de Torrevieja, que ha escaseado en los últimos meses, será una constante hasta finales del próximo mes de mes de febrero. «Tenemos mucha demanda de sal del norte de Europa. Suecia, Noruega, Finlandia, pero también Inglaterra o Irlanda. Se trata de clientes habituales de Salins pero que están solicitando más volumen de sal en estos momentos por unas condiciones climáticas especialmente adversas en Inglaterra y en el norte de Europa. Ha comenzado el invierno», señala a INFORMACIÓN el ingeniero jefe de las salinas de Torrevieja, Joseph Pérez.

Uso estrella

El uso estrella de esa sal en el mercado exterior es el deshielo de carreteras. Sin embargo en torno al 20% del total de las 300.000 toneladas va a parar a la industria pesquera, como conservante y aditivo de capturas en fresco de flotas de pesca en altura -no solo se emplea la cadena de frío- y para la preparación de las capturas en salazón.

Al mercado interior y su transporte por carretera, se destinan entre 200.000 y 250.000 toneladas. Aunque el destino de esta sal, también mayoritario para hacer acopio en las carreteras y emplearla en el deshielo, se diversifica y se emplea en la industria química y en alimentación animal y humana. «Hay 12.000 usos de la sal», recuerda Pérez, y no caduca. Del total de toneladas destinadas al mercado nacional y en función de cómo sean las condiciones meteorológicas, unas 50.000 pueden acabar almacenadas en la zonas de conservación de carreteras o con destino a administraciones autonómicas o locales, para ese mismo uso. Por vía marítima solo se transportan al mercado interior unas 2.000 toneladas de sal con destino a Canarias, único porte además en el que la salinera emplea el puerto de Alicante y el método del contenedor para la salida.

Laguna rosa

La extracción de sal en la laguna de Torrevieja -la laguna rosa- se prolonga durante todo el año y la previsión de Salins es extraer 550.000 toneladas de sal en la actual campaña. Julio es el único mes en el que se paraliza la actividad para llevar a cabo labores de mantenimiento y dar margen para que las aguas cargadas en salmueras y las altas temperaturas del verano vuelvan a propiciar el cuaje de la sal en el fondo para la siguiente «cosecha». De momento los turnos de extracción de sal están funcionando al cien por cien con los cuatro remolcadores y la máquina cosechadora. Las lluvias torrenciales de este año -el de mayor pluviometría de la última serie de diez con más de 400 litros por metro cuadrado- no han malogrado la cosecha.

Las lluvias

«La lluvia ha sido clemente y aunque ha llovido mucho no ha generado problemas». Y la salinera cruza los dedos para que no lo haga en los próximos meses, como ocurrió a finales de 2016 y principios de 2017, con la DANA de septiembre de 2019 o con la borrasca Gloria de enero de 2020, que elevaron el nivel de la laguna más allá de los dos metros, reduciendo los niveles de salmuera y haciendo imposible la singular tecnología de extracción de Torrevieja, cuando no suele alcanzar más de 150 centímetros.

La empresa tuvo que recurrir la llegada de sal de salinas marinas del mismo grupo en el Magreb para cumplir con todos sus compromisos con los clientes, e incluso extrajo de las orillas de la laguna de Torrevieja con palas frontales y camiones, un método muy poco habitual, para aprovechar todo el producto disponible.

¿Cuál es la ventaja de la sal de Torrevieja en un mercado donde muchos países son productores? Frente a la sal gema la sal marina de Torrevieja, con un precio más competitivo que otras porque su volumen de producción es mucho mayor que el de otras industrias salineras que producen sal marina, tiene a su vez un menor impacto ambiental al generar una proporción menor de residuos cuando se utiliza sobre el asfalto de las carreteras. Otra ventaja es la capacidad de entregar grandes cargas por vía marítima a través de un puerto que se construyó exclusivamente para este uso y que tardó más de un siglo en hacerse realidad.

Flor de sal

La empresa también va a retomar la producción de la llamada flor de sal. Una variedad de sal escasa y difícil de conseguir que se cosecha de forma artesanal y en condiciones muy determinadas sobre la lámina de la laguna y que se comercializará exclusivamente para las visitas guiadas al complejo industrial, unos 36.000 visitantes al año, que llegan en tren turístico, a través de actividades como degustaciones de salazones y catas de sal, y desde hace unas semanas con rutas a pie y en bicicleta.