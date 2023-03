Hace cuatro años Miguel Terol (Redován, 1956) recibió el mayor zarpazo de su vida. Sin esperarlo, y en solo tres semanas, perdió completamente la visión por una rara enfermedad que le obligó a dejar su trabajo en la dirección de la Cadena SER en Elche y a «reinventarse», como dice, porque se oponía a quedarse sentado en un sofá. Supo levantarse y con ayuda de la ONCE y las nuevas tecnologías lleva una vida «absolutamente normal». Es socialista «de toda la vida» y ya fue concejal en los 80 y 90 en tres mandatos. Ahora afronta el reto de ser el alcaldable del PSOE en Redován en los comicios municipales del 28 de mayo y espera ser el segundo alcalde ciego de España, tras el de Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real), Isidro Sánchez, que ganó en 2019. Casualmente, también socialista.

¿Cómo se embarcó en este proyecto?

Soy militante del PSOE desde los años 80. Tuve distintos cargos orgánicos en el partido, que compaginaba con mi trabajo, y fui concejal del Ayuntamiento de Redován durante tres mandatos, 1987, 1990 y 1995. En 1998 me aparté de la política, aunque seguí militando en el partido. En esta ocasión, me propusieron como candidato y salí elegido por unanimidad. Lo afronto con ilusión, pero también con mucha responsabilidad. Siempre me ha gustado el servicio público y trabajar por los demás, he impulsado varias asociaciones culturales en el municipio. Trabajar por mi pueblo me apetece mucho. Reconozco que ha caído como una sorpresa que nadie se esperaba.

Prácticamente de un día para otro se quedó ciego...

Fue repentinamente, en menos de tres semanas. El 7 de febrero de 2019. No tenía ningún antecedente de ceguera ni enfermedad. Y me dio esta enfermedad neurológica, que no notas nada, las venitas que van a los ojos se obstruyen y dejan de mandar señales de un día para otro. Hay muy pocos casos en el mundo. En 20 minutos, estando en una sala de espera en un box del Hospital Vega Baja se me apagó la luz, como yo digo. En esos momentos tuve que organizar toda mi vida, reinvertarme. Cuando llegué a mi casa tenía que decidir entre vivir o quedarme sentado en el sofá. Yo he tenido una actividad frenética por mi profesión y decidí lo primero. Tuve que formarme para vivir a oscuras, para comer, para vestirme, para afeitarme o para caminar por las calles. Y tengo que agradecerle mucho a la ONCE la formación que me sigue dando y las aplicaciones para usar el ordenador y el móvil. Me enseñó a vivir de otra manera, a saber moverme, a reconocer los tactos, los olores, a conocer los billetes y las monedas o a moverme por las calles. Por mi pueblo puedo ir a cualquier parte porque lo tengo metido en la cabeza y también por Elche donde trabajaba. Hoy en día no tengo problema para escribir, ni para enviar un email. Gracias a las nuevas tecnologías las personas con discapacidad visual como yo podemos tener una vida totalmente normalizada. Hago mi deporte, leo, escucho música y cualquier actividad, como otra persona.

Se le caería el mundo encima...

Fue un jarro de agua fría cuando me quedé ciego. Pero cuando me di cuenta de que esas barreras eras salvables lo cogí con una ilusión tremenda, y lo sigo haciendo. Tuve que dejar mi trabajo y tengo la invalidez. Antes no me daba cuenta de la cantidad de barreras que hay, que es demasiado. Existen unas normas y leyes que se incumplen. A más de un responsable le cogería y le pondría un pañuelo en los ojos y le diría que se pusiera a caminar 50 metros, a ver si es capaz. Quiero destacar también la ayuda de las personas que te ayudan. La gente es muy solidaria.

¿Cómo afronta una persona ciega el ser candidato a la alcaldía?

No tengo miedo. La mayoría de discapacitados hacemos una vida totalmente normal. La ONCE, una de las mayores empresas del país, está gestionada por ciegos. Con las herramientas que tenemos hoy en día podemos escribir, leer, mandar correos o usar las redes sociales.

¿Teme a los prejuicios?

Confío en las personas. Yo voy sin la ayuda de nadie. Creo que los prejuicios que haya se pueden romper. No tenemos visión, pero tenemos órganos mucho más desarrollados. Las personas no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Y yo vengo a aportar gestión. Esto servirá para reivindicar a las personas con discapacidad, a darle visibilidad. En esta oscuridad, como cualquier ciego, interpreto con el cerebro cómo son las personas o las calles por donde vamos. Las barreras o nos las ponen, o nos las ponemos nosotros mismos, y yo no tengo ninguna.

¿Qué le dicen los vecinos?

Unos me animan y otros me dicen que qué necesidad tengo de hacer esto (ríe). Lo hago con la ilusión de poder aportar al pueblo lo que pueda. Estoy totalmente capacitado para gobernar. Estoy seguro de que los otros partidos lo asumirán con normalidad, y seré el candidato del PSOE a secas, no el ciego del PSOE.

Colabora en una investigación sobre la ceguera de la UMH...

Es un proyecto mundial, que lidera el doctor Eduardo Fernández, que está basado en intentar activar las neuronas que están muertas para recuperar la visión. A mi me pusieron un implante que he llevado seis meses y sigo participando.

¿Habrá cambios en la lista?

Sí. Va a ser una lista totalmente renovada. Yo creo que del 1 al 13 no sé si hay una persona solo que haya sido concejal. Todo van a ser caras nuevas. Y, sobre todo, mujeres. Hay mucha ilusión, de gente muy joven. Hacía falta esta renovación en el PSOE de Redován. Contamos con gente muy formada y preparada. La lista se aprueba este sábado. Vamos a dar una gran sorpresa.

¿En qué basa su proyecto?

En el respeto, en la palabra y en la humildad. Yo me he dedicado a gestionar y tengo mucha experiencia con recursos humanos y presupuestos. Mi idea es gestionar el Ayuntamiento como una empresa, pero trabajando por los ciudadanos. Quiero arreglar calles, generar empleo y traer empresas a Redován. Y el centro de Atención Primaria, presupuestado hace años sin hacerse, mientras el consultorio médico está en lamentables condiciones.