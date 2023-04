Pedro Reymundo García, concejal de Personal del Ayuntamiento de Callosa de Segura ha ordenado este viernes el bloqueo del pago de la nómina de este mes de abril a los más de 180 funcionarios de Ayuntamiento.

En un comunicado a la plantilla al que ha tenido acceso INFORMACIÓN el concejal de Personal atribuye su decisión a un escrito remitido por la exsecretaria municipal en la que indica que el proceso que emplea el Ayuntamiento callosino para abonar la retribución a los empleados públicos es "ilegal". El concejal del equipo de gobierno que preside Manuel Martínez Sirvent (PP) indica ha pedido a los técnicos que informen sobre la situación jurídica de las nóminas para tomar una decisión.

Informes de legalidad

"Ante la gravedad las afirmaciones -de la exsecretaria-, en las que pone en duda mi honradez y la del resto del equipo de gobierno", señala el concejal de Personal, "así como la del interventor municipal pongo en conocimiento de todo el personal que no se podrá hacer efectivo el pago de la nómina del presente mes de abril hasta no recibir los informes sobre la legalidad de las mismas que se han solicitado tanto a los servicios jurídicos como a la secretaria municipal".

No debe ser tarea sencilla, la de los servicios jurídicos y de la actual secretaria, porque el escrito de la secretaria se registró el pasado martes 25 abril, llegó a manos del Ayuntamiento el día 26 y no parece que ningún técnico de la administración local haya dado con la tecla, de momento, para validar jurídicamente el abono de esas nóminas. El alcalde Manuel Martínez Sirvent podría recurrir a la fórmula de levantar la omisión de la función interventora -el informe en contra del área de Intervención- como hasta la fecha pero es un procedimiento en el que la responsabilidad recae directamente en el cargo público.

Escrito de la exsecretaria

En el escrito que recibió el regidor firmado por la exsecretaria municipal Dolores Ramón Gil se aclara que el pasado 30 de marzo tuvo que acudir a una audiencia en el Tribunal de Cuentas en Madrid, derivada de una denuncia interpuesta por el alcalde Manuel Martinez Sirvent y el interventor.

La denuncia, que también se interpuso por lo penal y se archivó sí ha tenido recorrido ante ese tribunal especial. En esencia indicaba que el anterior gobierno consolidó a través de la figura de un complemento específico el cobro de la productividad de los funcionarios.

Una fórmula, la del complemento específico, empleada por los ayuntamientos para salvar el pago de unas productividades que se abonan de forma periódica y en la misma cantidad a los funcionarios y muy cuestionadas por los tribunales por su ilegalidad -al no fijarse un sistema de control de esa productividad ni pagarse de forma efectiva según el cumplimiento de objetivos- pero que suponen un sobresueldo relevante en las retribuciones de los empleados públicos.

Lo llamativo de este procedimiento ante la jurisdicción especial del Tribunal de Cuentas es que ha tenido un efecto boomerang. Además de la secretaria y al entonces edil de Hacienda Rubén Manresa, entre otros, se le reclama responsabilidad por alcance - es decir, económica no penal- a quienes han denunciado: Manuel Martínez Sirvent y el concejal de Hacienda Trino Guadalupe.

El complemento transitorio

La funcionaria señala que al analizar la denuncia ha detectado que las supuestas irregularidades trasladadas por el alcalde en la gestión municipal que la señalan a ella como responsable "no se han subsanado, sino que con los reparos de Intervención que se siguen efectuando, y que son levantados mensualmente por las responsables políticos actuales, siguen realizando pagos sin cobertura legal en las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento, con el fin de no mermar sus emolumentos". Es el caso del complemento transitorio en esa nómina "que se han sacado de la manga", dice la funcionaria textualmente.

Por lo que fedataria insta al alcalde a que no siga "realizando las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento, con conceptos que no se ajustan a la legalidad vigente, para amparar cantidades que legalmente no pueden retribuir, como así quedó claro" en el Tribunal de Cuentas.

La funcionaria insiste que en el caso que su actuación "fueron errores cometidos sin dolo, culpa o negligencia punible", algo que, dice, demostrará en el Tribunal, pero en la actualidad y con los reparos de Intervención que mensualmente y que se vienen levantado por los responsables políticos actuales, "están siendo realizados con total conocimiento de su ilegalidad, y no podrán alegar la inexistencia de dolo, culpa o negligencia, y que derivará en un alcance del cual solo serán responsables los actuales técnicos, y políticos de su legislatura".

Desencuentro

La exsecretaria, que ha ejercido como fedataria durante décadas en el Ayuntamiento calllosino y el actual alcalde con el equipo de gobierno mantienen una batalla judicial desde principios de este mandato con distintos frentes abiertos. La técnico se dio de baja al principio de este mandato con el cambio de gobierno después de varias secuencias de desencuentros entre los responsables políticos y la técnico.