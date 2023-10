Nos recibe en su despacho de Alcaldía en un enorme sillón señorial, con el escudo de Orihuela tallado. En su mesa, dos ordenadores, muchos papeles que revisar y una foto con su familia del día que recibió el bastón de mando. Es muy difícil ver a Pepe Vegara sin sonreír y siendo afable, aunque, a buen seguro, habrá pasado muchas noches sin dormir. Vegara (PP) dice mostrarse tranquilo ante el juicio oral abierto por presuntos delitos fiscales en la gestión de una de sus empresas, por lo que la Fiscalía le pide siete años de cárcel. Y reconoce que hay amigos que han dejado de serlo.

Han pasado 100 días desde que cogió el bastón de mando. ¿Ser alcalde es cómo lo esperaba?

Es, seguramente, el reto más bonito al que me he enfrentado en mi vida. Es cierto que las dificultades que nos encontramos al llegar, por la situación en la que estaba el Ayuntamiento, hace que no todo sea como te lo imaginas. Hemos encontrado las cosas un poco peor de lo que pensábamos, pero la ilusión y las ganas y el reto de que Orihuela cambie estructuralmente, es capaz de suplir cualquier otra sensación. La verdad es que no esperaba nada, llegué con el alma limpia, pero con ganas y sensación de haber recibido el honor más grande de mi vida.

Y la política, ¿se la esperaba así?

La política no es como me la esperaba. Al final, la sensación que me da es que la política no responde, muchas veces, a un procedimiento lógico de trabajo. Hay ciertas acciones que provocan ciertas reacciones que no son lógicas. En política hay muchas cosas que cambiar y tenemos que ser capaces, de una vez por todas, de escuchar al otro y de huir del sectarismo. El otro día leí una frase de un analista que decía que cualquier socialista que no esté embrutecido por el sectarismo entenderá que la gestión de Pedro Sánchez en el tema de la amnistía no es la más adecuada para España. Me quedé con eso. El problema que tenemos en la política es que, muchas veces, estamos embrutecidos por el sectarismo, y es de lo que hay que huir. Si la política fuera llevada con más naturalidad y defendiendo lo que los políticos tenemos que defender, todo funcionaría mucho mejor, y el ciudadano tendría un feedback más positivo de lo que es la gestión política, que es imprescindible y fundamental. Creo que hay muchos grupos que tienen capacidad de gestión política y ese sectarismo impide que al ciudadano le llegue limpio ese trabajo, siempre le llega matizado. Eso perjudica a la clase política y es contra lo que deberíamos de luchar.

¿En algún momento en estos 100 días se ha arrepentido de haberse embarcado en esta aventura política?

Ni una sola vez. La ilusión, ganas y confianza en que hay que cambiar las cosas y que se puede hacer para mí es tan grande que es capaz de anestesiar todo lo demás. Tengo un objetivo, uno de los más claros de mi vida, que es cambiar Orihuela y que sea lo que se merece ser, y todo el daño que he podido sufrir, o que vaya a sufrir, no es suficiente para apagar esa llama de ilusión y de ganas de trabajar y cambiar las cosas.

¿Su familia le ha dicho ‘dónde te has metido’?

Mi familia y amigos. Cuando llegas al Ayuntamiento y encuentras lo que encuentras cada vez que abres un cajón, con el desastre que hay, pues todavía se complica más. Sí me lo han dicho, pero les contesto que estamos en el momento de cambiar Orihuela y también la forma de hacer política, debemos encontrar espacios donde nos hagamos entender y nos respetemos.

¿Qué necesita Orihuela para funcionar?

Respetarse a sí misma. Gente que crea en un proyecto integral, aún sabiendo que no dura cuatro años. Que todos los actores sociales y todas las partes que forman esta ciudad dejen de mirarse al ombligo y miren hacia delante. Orihuela necesita trabajo ingente y, sobre todo, dosis grandes de generosidad. Necesita también inversión, pasta a punta pala de administraciones superiores, de Europa, de empresarios que se comprometan, y políticos que estén por la labor de poner a Orihuela por encima de cuestiones personales y conseguir que la ciudad se levante de sus propias cenizas. Todo el mundo dice que Orihuela es una ciudad con unas posibilidades increíbles, que es un gigante dormido, un diamante en bruto, pero nadie se arremanga para meterse en el barro y, sin que le tiemble la mano, empiece a hacer cambios estructurales. Y con altura de miras. El cambio que tenemos que dar a Orihuela no dura solo cuatro años. Hay que dejar de pensar en ciclos políticos y sí en cambios estructurales ,y ahí Orihuela encontrará lo que necesita. El horizonte no tiene que ser el del político, sino el de Orihuela. Esa Orihuela que nosotros tenemos que poner en marcha no va a estar como queremos que esté en menos de diez años, yo ya no seré ya alcalde. Ojalá sea capaz de hacer lo que quiero hacer y cuando ese recorrido que quiero empezar llegue al final, Pepe Vegara ya no será alcalde de Orihuela.

¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento?

La obra bien, es nueva. (ríe) Lo que está en los cajones, es distinto. Había una preocupante falta de gestión. Muchos servicios sin contrato, y eso no depende del color político. Contratos inexistentes que no estaban reactivados, como los chiringuitos y los servicios de playas, el transporte escolar, las luces de las fiestas o los seguros. Si durante tres meses los camiones de la basura han salido sin seguro no es porque en el Ayuntamiento gobierne el PSOE, PP, Cs, Cambiemos o Vox, es porque no había gestión. Nos hemos encontrado un Ayuntamiento con las arcas prácticamente vacías y todas las áreas sin dinero, y por eso hemos hecho modificaciones de crédito para hacer frente a los pagos.

Pero no solo venía de la anterior gestión, muchas cosas se arrastraban del gobierno del PP...

Yo no hablo del PP ni del PSOE, solo de cómo me he encontrado el Ayuntamiento. Seguramente arrastráramos algunas cosas del PP, pero está claro que en los últimos 15 meses toda esa gestión que tenía que hacerse no se ha hecho.

Pacto con Vox

¿Cómo es su relación con Vox?

Mejor de lo que me esperaba. Lo digo sin ambages ni matizaciones. Es una relación cordial y de entendimiento. El proyecto es Orihuela, y en política municipal los proyectos ideológicos están más matizados. Con Vox estamos entendiéndonos muy bien y hay un compromiso de lealtad y trabajo que se está cumpliendo a rajatabla. Hay algunos extremos, nunca mejor dicho, en los que no coincidimos, pero en el grueso del proyecto Orihuela tenemos muchos puntos en común.

¿Le influyó a la hora de decantarse por Vox como socio la mala relación que tuvo Cs con el PP?

Cs no demostró esa lealtad. Cs, tanto en la relación con Emilio Bascuñana como con Carolina Gracia, demostró que no era fácil trabajar con ellos. La gestión de Cs en el Ayuntamiento, lo que tiene que ver con la lealtad y el trabajo en equipo, no la demostró ni con el PP ni con el PSOE. Si me engañas una vez no es culpa de nadie, si lo haces dos veces es culpa tuya y si lo haces tres veces la culpa es mía. Fue una de las claves para tomar la decisión de pactar con Vox y no con Cs.

¿Cuál es el proyecto del que se siente más orgulloso en estos primeros 100 días?

El proyecto en el que más hincapié estamos haciendo y vamos a hacer es la recuperación del centro histórico. Hemos estado trabajando con universidad, entidades educativas y patrimoniales para que ese centro histórico se convierta en un centro sociocultural diferente con rehabilitación de edificios, puesta en marcha de viviendas para jóvenes, negocios y recuperación, sobre todo, de ese patrimonio que ya está empezando a deteriorarse.

¿Cómo puede funcionar Orihuela con un presupuesto prorrogado desde 2018? ¿Habrá presupuesto para 2024?

Va a haber presupuestos para 2024, segurísimo. Estamos trabajando muy duro en ello y espero que en un pleno extraordinario que realicemos en diciembre esos presupuestos estén aprobados. Muy mal se tendrían que dar las cosas para que Orihuela no empiece el año con nuevos presupuestos. Es difícil trabajar con unos presupuestos prorrogados de 2018, claro. ¿Cómo se hace? Trabajando mucho con dificultad. Hemos hecho modificaciones de crédito para trabajar. No es la mejor fórmula, pero era urgente.

Proyectos

¿Y sus proyectos prioritarios?

Centro histórico, Parque Industrial, Ciudad Deportiva y vertebración de pedanías. Tenemos que dar un sistema que, por cierto, ya otros pueblos de la Vega Baja están hablando de tejer esa red que vaya más allá de Orihuela. Pondremos en marcha un sistema de vertebración con un servicio público de transporte que conecte Orihuela casco con la costa y pedanías y estas entre sí. Yo soy profundamente comarcalista. Y no podemos ser capitanes de la Vega Baja si no nos sentimos uno.

¿Qué le ha pedido a Mazón?

Lo primero, la rehabilitación del centro histórico. Es el segundo de la Comunidad Valenciana con cinco monumentos artísticos nacionales en menos de 1.500 metros. Y ampliar la oferta hotelera, ya estamos en conversaciones con distintos estamentos. Y se compromete al desdoblamiento de la CV-95 y CV-91. Empezar esos trabajos en el desdoblamiento de la CV-95 que tanta falta le hace a la Vega Baja. No solamente la CV-95, sino también la CV-91. La CV-91 vertebra la Vega Baja igual que la CV-95 y, además, es la carretera que nos lleva al hospital, y nos tiene que llevar al hospital con cierta tranquilidad. Es algo en lo que, sin duda, van a trabajar desde la Generalitat, y yo estoy seguro de que veremos cosas antes de que acabe la legislatura en lo que tiene que ver con ese desdoblamiento de la CV-95. Y en ese desdoblamiento está incluido el Tram.

La costa siempre ha sido la gran olvidada...

Es tan Orihuela como el casco urbano. Es la joya de una corona que está deslucida y olvidada, y tenemos que recuperar el esplendor del litoral con once banderas azules. La gran mayoría del grueso turístico de la localidad entra por la costa. Lo primero que tenemos que hacer es que Orihuela Costa y Orihuela centro estén conectadas. Y conseguir que Orihuela Costa se convierta en ese espacio atractivo y limpio.

¿Habrá contrato de chiringuitos próximamente?

Sí. No quiero adelantarme, pero estoy seguro al 90% que en verano sí, aunque espero que en Semana Santa los chiringuitos estén funcionando. Se hará en cinco lotes.

La contrata de basuras. ¿De gestión pública o mixta?

Tenemos una empresa municipal, Surpal, que vamos a ponerla en orden para trabajar con ella y que gestione las basuras. El servicio no seguirá municipalizado, que es un fracaso, pero no sabemos si iremos a una gestión pública 100% o mixta. Estamos a la espera de unos informes de Intervención.

¿Hay alguna novedad en la losa del AVE?

Estamos trabajando para que esa que edificabilidad sea posible, e instalar allí un centro de ocio y un desarrollo urbanístico, ya que es el lugar de expansión de Orihuela.

Causa abierta

Su acusación por presuntos delitos fiscales, que Fiscalía le pide siete años de cárcel. ¿Marcará el mandato?

Tengo la conciencia muy tranquila. Igual de tranquilo que en 2005. Esto es una cosa de hace 18 años, un desacuerdo de mi empresa con Hacienda y estoy deseando que salga mi juicio para que esta pesadilla acabe. Es algo que me preocupa muy poco, y no tengo nada que temer.

¿Su partido le ha apoyado?

Soy el alcalde de Orihuela. El partido está trabajando para que Orihuela sea un sitio mejor y dé ese cambio que estamos buscando. Eso es lo importante.

¿Por qué decidió asumir el área de Hacienda pese a su investigación por presunto delito fiscal?

Porque es de lo que entiendo. Al final es un área que me gusta y en la que me encuentro muy cómodo.

¿Quién manda más en Orihuela, Pepe Vegara o el teniente general, Manuel Mestre de Vox?

Tienen que mandar los ciudadanos. Y el teniente general gestiona muy bien sus concejalías y, en un ejercicio de lealtad, consensúa siempre conmigo muchas de las cuestiones de sus áreas y yo con él.

¿Tiene más enemigos y menos amigos que antes de ocupar la Alcaldía?

(Ríe) Una cosa de la política incomprensible. De pronto, te salen enemigos gratis. Son enemigos porque piensan diferente a ti o están en una facción política distinta, solo por eso. Y hoy en día las redes sociales son un escondite perfecto para hacer daño y hablar de lo que no se sabe con una gratuidad y una desfachatez total, es muy fácil que afloren los enemigos. La gente no se da cuenta de que detrás de un político hay una persona con una familia, una ocupación y unos sentimientos, y no es consciente del daño que hace sin necesidad ni motivo, y eso pasa en política. Yo, personalmente, no me siento enemigo de nadie. Y hay amigos que, seguramente, no fueran tan amigos, y que ahora son menos amigos. Pero también surgen amigos por doquier. Como decía el humorista, las gallinas que entran por las que salen.

¿Le gustaría algún cambio o mejora en las fiestas que tanto conoce?

Los destinos de las fiestas no están en mis manos, pero el año que viene, en el cincuentenario, estará el Ayuntamiento apoyando y serán unas fiestas inolvidables.

¿Cómo quiere ser recordado como alcalde?

Quiero ser recordado como un tipo que amaba a su pueblo y que trabajó por él hasta el dolor.