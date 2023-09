Orihuela reactivará la empresa municipal Surpal para gestionar las basuras y la limpieza viaria

La decisión está tomada por el equipo de gobierno de Orihuela de PP y Vox. Una empresa pública municipal gestionará el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en el municipio. Lo que está por decidir es si será una gestión 100% pública, con recursos solo del Ayuntamiento, o se opta por la gestión mixta, con la entrada de una empresa privada.

El gobierno local reactivará la empresa pública Surpal (Sociedad Urbanizadora del Polígono industrial Puente Alto de Orihuela), sin actividad desde 2015, para darle un nuevo cometido, el de ocuparse de la gestión de las basuras en la localidad. El servicio está municipalizado desde 2012 y ahora se asumirá un modelo de empresa pública como tienen otros municipios, como Guardamar.

Ya ha habido reuniones en el seno del equipo de gobierno, que apuesta por un modelo distinto de gestión del servicio, para reactivar esta empresa municipal que, tras ponerla al día por su inactividad, que ha hecho que Hacienda tenga suspendido su CIF al no presentar las cuentas anuales de los últimos años, se nombrará un consejo de administración.

Por ello, el ejecutivo local ha enviado a todos los grupos políticos con representación en el Consistorio oriolano un correo para que comuniquen qué concejal formará parte del mismo. Así, el consejo de administración de la empresa pública lo presidirá el alcalde, el popular Pepe Vegara, y contará con ocho consejeros, un edil de cada grupo político (PP, Vox, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos) y otros tres que designará la junta de gobierno, que controlan populares y Vox.

Una vez constituido, el consejo de administración será el encargado de nombrar al gerente de la empresa pública Surpal, y tendrá también un secretario.

¿Pública o mixta?

Una vez esté la empresa constituida, el Ayuntamiento decidirá qué objeto social y qué capacidad le da. El alcalde ya ha encargado a Intervención que elabore un informe de eficacia y de eficiencia del servicio para decidir si es viable mantener la gestión municipal al 100% o si se opta por meter a una empresa privada con una gestión mixta.

Eso sí, el Consistorio no está dispuesto a perder el control del servicio, por lo que si se optara por la colaboración público-privada, la mayor participación sería municipal. No obstante, en este sentido no hay nada decidido y, según ha podido saber este diario, la opción que prefiere el gobierno local es la de mantener la gestión pública sin un socio externo, que tantos dolores de cabeza ha dado en Orihuela, como el caso que originó el Brugal y el polémico empresario Ángel Fenoll que controló las basuras durante años.

Capacidad de inversión

Lo que los informes de Intervención desvelarán es si el Ayuntamiento tiene capacidad de inversión necesaria para llevar a cabo el Plan Local de Gestión de Residuos, que tendrá que llevarse a pleno por 20 millones, a los que habrá que restar unos 4 de las inversiones en maquinaria o camiones o la adecuación de los centros de trabajo, ahora con un presupuesto prorrogado de 2018.

Es decir, si las arcas municipales tienen capacidad para invertir 16 millones, ya sea con préstamos o con los remanentes, como la última partida de 2,5 millones aprobada para la compra de camiones, material y maquinaria para paliar el déficit y las carencias que tiene el servicio. También se pedirán informes jurídicos.

Surpal se creó en 1982 para urbanizar el polígono industrial y en 1993 se modificaron los estatutos. En 2008, el PP la reactivó pero solo le destinó 200 euros del presupuesto, en un principio para proyectos en desarrollo como los aparcamientos públicos o la urbanización de calles. Hubo otra modificación de estatutos en 2015 para adaptarlos. Desde entonces, nada.

Muchas corporaciones han querido ponerla al día pero ninguna lo ha hecho. Esta empresa pública, a pesar de su inactividad, no está en causa de disolución.

50.000 toneladas de residuos y 12 millones de presupuesto

Orihuela genera 50.000 toneladas de residuos al año. El Ayuntamiento tiene diseñado un servicio de limpieza y basuras que heredó de la contrata anterior, con un plan de gestión del año 2008 y con los recursos asumidos de entonces, que ha tenido que ir modernizando y ampliando con modificaciones de crédito, al tener un presupuesto prorrogado de 2018 que le dispone una partida de «solo» 12 millones. Con la modificación subió 5,7 millones de euros, así que actualmente el coste real del servicio es de unos 18 millones. No obstante, tiene una necesidad de inversión de unos 20 millones. Además, el municipio ha crecido, sobre todo en las pedanías y en la Costa, donde el servicio es muy deficitario. Falta maquinaria, que se aliviará cuando se haga efectiva la compra por 2,5 millones de remanentes de tesorería, y también necesita ampliar personal.

Ahora, tras la reactivación de Usurpal y el nombramiento de un consejo de administración, deberá ir a pleno la modificación del objeto social y hacer una encomienda de gestión, como medio propio, para encargarse del servicio de basuras y limpieza viaria. Un caso similar al de otras empresas municipales de Orihuela, como Ildo o Uryula Histórica.