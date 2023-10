El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de la Unión Temporal de Empresas Valoriza(Sacyr)-STV que pedía repetir el grueso del procedimiento de adjudicación de la contrata multimillonaria de la recogida de basuras y limpieza viaria en Torrevieja. El equipo de gobierno del municipio y la actual contrata de Acciona que se alzó con el concurso, por el que percibirá 466 millones de euros en 15 años, demandado y codemandado en este recurso, pueden ya respirar tranquilos.

El despliegue del polémico contrato de este servicio que comenzó a prestarse en julio en 2022 puede continuar sin más obstáculos judiciales aunque los demandantes podrían todavía recurrir en casación la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Segundo lugar

Valoriza-STV, que quedó situada en segundo lugar en la baremación de las ofertas presentadas en la mesa de contratación, recurrió contra la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que ya había validado todo el procedimiento pese a que el resultado de la mesa de contratación también había sido recurrido por la UTE perdedora del contrato.

La empresa Valoriza-STV reclamaba una sentencia que ordenara retrotraer las actuaciones del proceso de licitación al momento en el que se debió excluir la oferta de Acciona, al considerar que incumplía el pliego de condiciones, y se ordenara realizar una nueva valoración de las ofertas con aplicación de todas las condiciones expresadas en los pliegos y en sus criterios de valoración, para después continuar con el proceso de licitación y resolver la adjudicación del mismo.

Pliego de condiciones

Para esta empresa procedía la exclusión de la oferta de la adjudicataria de Acciona por incumplir los pliegos de condiciones, ya que no aportaba el requisito de presentación de un estudio económico detallado. Esa ausencia, según los demandantes, hacía imposible que se pudiera comprobar la coherencia entre la oferta técnica que presentaba Acciona y la oferta económica, a la hora por ejemplo de estimar si la mesa de contratación pudo valorar correctamente el personal directo e indirecto, así como las inversiones en maquinaria mínima y la viabilidad económica de la propuesta. También apuntó la empresa la imposibilidad de ejecutar modificaciones a futuro por no disponer de precios unitarios o de aplicar la fórmula de revisión de precios por desconocimiento de la mayoría de las partidas. Para Valoriza-STV no estaba clara en la oferta de la ganadora el porcentaje destinado a las campañas de concienciación. Todos estos supuestos incumplimientos han sido descartados por el TSJCV aunque para Sacyr concedieron "una ventaja competitiva y permitió la mercantil contar con la ventaja de ahorro y obtener mayor puntuación sin ser excluida de la licitación".

El Ayuntamiento, a través de los servicios jurídicos, señaló que la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas es de apreciación "discrecional" de la mesa de contratación, y en el caso del servicio de recogida de residuos "no concurre ninguno de los motivos que permitiría la anulación por parte del tribunal como trámites procedimentales y de competencia, en error material, o aplicación de formulaciones arbitrarias o discriminatorias. También recuerdan los servicios jurídicos, representados por el despacho de Federico Ros, que las recurrentes fundamentan su recurso sobre las objeciones que realizó el técnico a la oferta de la adjudicataria "obviando sus propios incumplimientos manifestados también por el técnico".

Intrascendencia de la valoración técnica

Por su parte, Acciona, como codemandada, resaltó "la intrascendencia de la valoración técnica siendo la diferencia de puntuación entre las ofertas de Acciona y las recurrentes -primera y segunda clasificadas- de 1,14 puntos resultante tras la valoración de las proposiciones económicas. Mientras que la diferencia entre la puntuación otorgada a Acciona (90,66) y Valoriza-STV (89,15) asciende a 1,51 puntos. Es decir, las supuestas irregularidades en esa valoración no hubieran cambiado el resultado final del contrato. También mantiene que no existía irregularidad alguna en el contenido de la oferta puesto que el mínimo del estudio económico y su detalle "no está regulado en el pliego de prescripciones técnicas" -pliego que el Ayuntamiento encargó a una empresa externa-. Para Acciona se trataba de un documento auxiliar de la oferta económica y del resto de criterios evaluables mediante fórmulas, no siendo un documento sujeto a valoración.

Acusaciones

El argumentario exclusivamente técnico de Valoriza-STV a la hora de recurrir la adjudicación contrasta con el que empleó durante todo el proceso de adjudicación de empresas en el que con distintos escritos dirigidos al Ayuntamiento acusaba al municipio de estar dilatando el proceso de contratación y sugería que existía un claro condicionamiento del resultado final de la contrata con claras responsabilidades penales. Sin embargo, pese a la contundencia de sus acusaciones que se hicieron públicas, no hay constancia que llegara a denunciar en un juzgado de instrucción.