«A mi me bautizaron, comulgué, me confirmé y me casé a los pies de la Inmaculada. También ante ella despedí a mi padre la pasada Nochebuena y ante ella quisiera despedirme de este mundo el día que me toque». La emoción se adueñó este domingo en la parroquia de la Purísima de Torrevieja en lo que fue un intenso arranque de las fiestas patronales de la ciudad.

La pregonera Carmen Solano Ñíguez abordó en una sentida lectura los motivos que le ha dado la vida para encomendarse a María, y también la necesidad de devolverle ese amor arropándola e iluminándola en los próximos días. Llamamiento La torrevejense hizo un llamamiento a acudir a todos los actos después de que el grupo vocal Sette Voci diera unas pinceladas musicales que caldearon el ambiente. Era una cita especial, ya que al conmemorarse los 25 años de la asociación Hijos de la Inmaculada estuvieron invitados los 24 pregoneros antecesores y se proyectó un vídeo homenaje. Después Solano compartió entre sus líneas algunos momentos difíciles, para reivindicar el amparo en la fe, como cuando su primer embarazo en 2003 no siguió adelante. Relató cómo aquellas fiestas salió con su pareja, Luisma, a alumbrar en la procesión, «le pedíamos a María por nosotros, por lo que habíamos pasado y porque queríamos ser padres y en eso fue nuestro corazón durante aquella procesión». Y la virgen los bendijo, sostuvo, después de que una buena amiga pidiese por ellos. Nueve meses después nació Lucia. Dolor Narró también cómo hay momentos dolorosos en los que ampararse en María como el diagnóstico de una enfermedad o la pérdida de un hijo, como le ocurrió a unos familiares muy cercanos. Reconoció que a pesar de haber recibido todos los Sacramentos Cristianos no nació en una familia católica practicante, aunque trabaja incansablemente «por tener una familia cristiana que cumpla con nuestros valores». Eso sí, refirió que la tarea es difícil porque su hijo pequeño, Simón, le hace casi todos los domingos la pregunta de «¿Hoy la misa me la perdonas?», apuntó con una media sonrisa. Recuerdos Durante su lectura recordó cómo ella ha vivido las fiestas de la Purísima desde niña, cómo eran aquellos encuentros durante días por estas fechas con sus tíos y primos que venían de San Pedro de Pinatar, y detalló los preparativos que realizaban previos a la procesión. Asumió que las cargas familiares y laborales han ido diluyendo los encuentros aunque aún sigue viva esa chispa por unirse. Carmen Solano Ñíguez será la pregonera de las fiestas patronales de La Purísima de Torrevieja Solano también recordó con nostalgia la fuerte vinculación que tiene con la parroquia al haber ejercido de catequista, voluntaria de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis, o como miembro del desaparecido coro Jóvenes cristianos. Narró algunas hazañas como colaboradora del coro infantil «Adonai» o de «Grumetes», o montando el belén parroquial y recordó a toda esa gente que se ha convertido en familia también como miembro de la asociación. Obsequios Tras su intervención el párroco José Antonio Gea le entregó una reproducción de La Purísima y firmó en el libro de honor. En la misa previa al pregón la asociación hizo el rito de admisión de una veintena de nuevos socios, y se bendijo una cruz pectoral, «de los devotos» , diseñada por la joyera oriolana Gloria Valero, que se ha conseguido a través de donaciones para que la Inmaculada la luzca en las fiestas.