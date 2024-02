Es carnaval en Torrevieja. No es la primera vez que surge, pero parece que ya no vale todo. Los desfiles multitudinarios que concluyeron el lunes pasado con el Infantil, se han visto salpicados por la polémica por la presentación por parte de la comparsa Osadía de un disfraz que combinaba ligueros, pezoneras, tacones, vestidos con medias y lencería, coronado por una supuesta crítica a partidos a izquierda y derecha y señeras españolas, LGTBI e incluso alguna republicana.

Nada de particular salvo que entre los integrantes de la comparsa desfilaba un nutrido grupo de menores de edad con el mismo atuendo. Las redes sociales están totalmente desbordadas, confundiendo todo tipo de datos -por ejemplo, señalando a una concejal de Fiestas que ya no lo es desde 2023- e incluso haciendo responsable a un Ayuntamiento de cómo se disfraza quien participa en el carnaval. Y ha traspasado fronteras con precisos análisis de tuiteros canadienses, informaciones indignadas de vecinos franceses y bastante confusión sobre lo que realmente es un carnaval en España.

me confirman que ha sido en Torrevieja. ¿ qué cabeza cabe vestir a menores con un atuendo BDSM? ,¿qué tipo de padre se aviene a eso y además permite que se grabe? https://t.co/iZTLrkij8p — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 13 de febrero de 2024

Abogados cristianos

Y hasta Abogados Cristianos, como no podía ser de otra forma, ha puesto el grito en el cielo. La escritora Lucía Extebarria, que no pierde ocasión, "confirmaba" que efectivamente, había pasado en Torrevieja, y siempre presta a dar una opinión, le parece que los menores no deberían emplear vestuario BDSM, y que los padres no deberían permitirlo. Otros mensajes hablaban de hipersexualización de las menores.

Grandes y pequeños de la misma comparsa han lucido este disfraz en los desfiles concurso, nocturno y el infantil del pasado lunes con aparente normalidad. En Torrevieja el despliegue de Osadía, que ha tenido otros también llamativos, no ha sido motivo de sorpresa.

La responsable de los actos es la Asociación Carnaval de Torrevieja y el Ayuntamiento los sostiene económicamente en su integridad y los difunde. Este año con una campaña especial en comunidades autónomas limítrofes y en Madrid porque los actos se han concentrado durante tres fines de semana. Por cierto, Osadía ganó el 4 premio en la categoría de disfraces.