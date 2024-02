"Orihuela se queda, también, sin Taller Municipal de Teatro". Así de contundente se ha mostrado la portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia. La Concejalía de Cultura, que dirige el edil Gonzalo Montoya, de Vox, no ha licitado el expediente para este taller municipal teatral que se venía realizando desde hace doce años. Los alumnos debían haberse inscrito en octubre, como cada año, pero el área que dirige Vox no ha sacado a concurso esta actividad, muy demandada en la ciudad.

Desde el Grupo Socialista lamentan que otra actividad de carácter cultural "haya desaparecido" de la agenda de la Concejalía de Cultura que dirige Montoya. Carolina Gracia asegura que "a pesar de que se rumoreó que por el retraso en la contratación podía iniciarse al pasar las Navidades, lo cierto es que no se ha iniciado ni el expediente de licitación".

Gracia ha criticado duramente que se haya "eliminado" este taller dirigido a niños y niñas de la localidad. "Es un contrato que ha estado normalizado en el área de Cultura", señala, y, hasta ahora y desde 2012, se venía contratando por dos años, coincidiendo con el curso escolar, y su coste es de menos de 30.000 euros.

"Una vez más, el señor Montoya ha estado en otras ocupaciones que, claramente, no han sido estar atento a los contratos que estaban pendientes y de los que dependen actividades como el aprendizaje e introducción al teatro", ha denunciado la portavoz socialista en Orihuela.

Aprendizaje

El taller municipal de teatro es una actividad que contaba con una gran acogida. Con sesiones de una hora y media, se organizaban tres grupos diferentes para dar cabida a todas las edades, como el de niños, de 6 a 11 años, el de jóvenes, de 12 a 16 años, y el de adultos, a partir de 17 años.

Los alumnos, que se podían inscribir gratuitamente, aprendían distintas actividades teórico-prácticas en las que se trabajaban aspectos como la expresión corporal, prácticas de voz, técnicas interpretativas y el proceso de puesta en escena. Los alumnos de este taller municipal de teatro exponían ante el público todo lo aprendido al final de curso, en junio, en una obra teatral en el Teatro Circo.

"Clasista y antiguo"

La portavoz socialista acusa directamente al edil de la formación ultra de tener un concepto cultural "clasista y antiguo" y de estar al frente de una concejalía que "lo único que ha hecho estos meses es realizar actividades contratadas en el anterior mandato".

Para el PSOE, la supresión del taller municipal de teatro no es por no haber dado tiempo a hacer el contrato, sino que esta contratación no se ha hecho "por falta de voluntad política", critica Gracia, quien añade que es "una pena" que conforme pasan los meses vaya en aumento la lista de eventos y actos culturales suprimidos.

Gracia ha denunciado que desde la llegada de Vox al gobierno municipal, donde gobierna en coalición con el PP, las actividades culturales, lejos de ampliarse, "están siendo eliminadas de forma descarada".

Petición de cese

El PSOE pone el foco en el alcalde oriolano, el popular Pepe Vegara, por "permitir" a sus socios de gobierno que "dejen a nuestra ciudad y a escolares sin actividades" y le reclaman que cese al edil de Cultura, Gonzalo Montoya. "¿A qué espera el alcalde para cesar a una persona a la que todo lo que tiene que ver con la Cultura se le olvida o no le da tiempo a tramitarlo? Esperamos que por una vez, Vegara sea valiente y cese a Gonzalo Montoya", espeta Carolina Gracia.

Los socialistas recuerdan los asuntos polémicos en los que se ha visto implicado el concejal de la formación ultra en los escasos siete meses de mandato.

El edil de Cultura, Gonzalo Montoya, además de no tramitar la subvención a la Fundación Miguel Hernández, lo que desencadenó una tormenta a nivel nacional, protagonizó otro incidente grave. La oposición en bloque exigió su dimisión por "amenazar" a un consejero de Orihuela Cultural. PSOE, Ciudadanos y Cambiemos denunciaron que el concejal de Vox espetó a uno de los consejeros "si no votas a favor, te revoco" por no emitir un voto positivo a la propuesta de programación para 2024. Sus formas en los consejos de Orihuela Cultural han sido objeto de reproche.

La gestión del edil de la formación ultra en la programación cultural ha sido también muy criticada, dando protagonismo a los actos religiosos. Un ejemplo, entre otros muchos, es que programó visitas al relicario de la Catedral por Todos los Santos, pero suprimió "La Noche de las Ánimas", que ambientaba el casco histórico.