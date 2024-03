Gracia: "El tren turístico para la boda del edil de Vox salió sin permiso"

El PSOE de Orihuela ha preguntado en el pleno a la Mónica Pastor (PP), como responsable de Policía, si el tren turístico, que el concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Montoya (Vox), contrató para su enlace matrimonial, había sido autorizado. Pastor ha explicado que la solicitud por parte de la empresa entró el viernes por la tarde, horas antes de la boda, en un horario en el que la oficina está cerrada, por lo que no se pudo autorizar. Sin embargo, ha insistido en que contaba con los permisos y documentos necesarios: "Junto a esa solicitud, como siempre hace la empresa, sube toda la documentación necesaria, por lo que cuando circuló los ciudadanos no corrían ningún riesgo".

La portavoz socialista, Carolina Gracia, ha insistido en que entonces "no contaba con la autorización pertinente para que un vehículo especial ocupara la vía pública", destacando que todo ello se comprobó a posteriori.

Por su parte, Montoya ha manifestado que "estas preguntas personales no deberían hacerse en un pleno; no todo vale en política", pero ha respondido: "Contraté particularmente a la empresa con antelación suficiente. En ningún momento se me puso en conocimiento que faltara autorización". En este sentido, le ha dicho a Gracia que si cuando va a un restaurante le pide la licencia de apertura y el contrato de los camareros. "Actué con normalidad; en ningún momento se me ocurrió la víspera de mi boda meterme en el expediente para ver si había autorización", ha añadido.

Gracia le ha respondido que los servidores públicos tienen que dar ejemplo, porque "somos un espejo para la ciudadanía".

En la misma sesión plenaria, se ha debatido una moción que han presentado PSOE, Ciudadanos y Cambiemos para reprobar a Montoya su gestión al frente de Cultura, aunque finalmente no ha salido adelante con los votos en contra de PP y Vox.

Durante el debate, el PP no ha intervenido salvo para fijar el sentido de su voto. Sí ha salido en defensa de Montoya el concejal Manuel Mestre (Vox), que comenzado diciendo que iba a "desmontar el montón de acusaciones infundadas y difamaciones que pretenden vilipendiar a Montoya" para "desestabilizar el pacto de gobierno".

Así, el exgeneral se ha centrado en lo que para él son "un cúmulo de mentiras" fruto de "una distorsión de la realidad".

Bochorno

Leticia Pertegal, de Cambiemos, ha afirmado que el desembarco de Vox en el gobierno municipal ha supuesto "el entierro de la cultura en Orihuela", al mismo tiempo que ha indicado que la pérdida de la subvención de la Fundación Miguel Hernández ha supuesto un bochorno nacional, algo que también ha compartido Mar Ezcurra (Ciudadanos), exconcejal de Cultura, que ha hecho además un repaso de actividades de las que nada se sabe, como la Primavera Hernandiana.

"Evidentemente no es la misma programación; es increíble que nos acusen de no replicar la programación", ha subrayado Mestre, que ha tachado la iniciativa de la oposición de ser "una farsa de reprobación disfrazada de legalidad". También ha negado la mayor: que se suspendiera la subvención a la Fundación Miguel Hernández, además de sostener que se ha creado por primera vez una partida exclusiva en los presupuestos para la Casa Museo y que la programación en este trimestre en el Teatro Circo triplica la de 2023 y 2022.

Por su parte, Aynara Navarro, concejala del PSOE, ha manifestado que "han decidido dejar cultura desnuda" y que "el trabajo y la gestión son inexistentes". Por último, se ha dirigido a Montoya: "Cuando vote los presupuestos le van a sacar tarjeta roja y expulsión; el PP no tiene palabras para defenderle".

La oposición también ha recordado las "amenazas" que Montoya dirigió a un consejero de la sociedad municipal Orihuela Cultural. En palabras de Ezcurra, el concejal actuó "como si de un matón autoritario se tratase", al mismo tiempo que ha criticado que llevan tres meses esperando las actas de aquella reunión. El alcalde del municipio, Pepe Vegara, al que durante todas las intervenciones le preguntaron si va a seguir siendo cómplice", solo ha intervenido para explicar que las actas las redacta una empresa ajena al Ayuntamiento.