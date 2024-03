Esta es la esperada fecha de apertura del parque de La Siesta en Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), ha preferido tirar de redes sociales para adelantar, sin más complicaciones, la fecha de apertura del parque de La Siesta de Torrevieja por la que los medios de comunicación y los vecinos de la zona llevan preguntándole meses.

Panorámica dle Parque de la Siesta, capatada en octubre de 2023, ya terminado / Tony Sevilla

El nuevo espacio público estaba prácticamente terminado desde el pasado mes de octubre, primera fecha que se apuntó para su apertura. Después se habló de diciembre -en fiestas patronales- y ya la "refinitiva" sería en la primera mitad de febrero de este año. Sus usuarios no han esperado, sin embargo, a la foto de inauguración oficial. Llevan desde finales del verano de 2023 colándose en el recinto que cuenta con un vallado perimetral y utilizar el parque para celebrar cumpleaños o emplear algunas de sus instalaciones deportivas.

Localización del parque de La Siesta-El Chaparral de Torrevieja / INFORMACIÓN

Cinco millones de euros

Será el próximo sábado 16 de marzo a las 11 horas. La actuación se acerca a los cinco millones de euros de inversión tras un modificado del contrato de más de 800.000 euros y cubre la reivindicación de uno de los barrios residenciales más importantes de Torrevieja. En la misma urbanización hay al menos tres zonas verdes más sin ejecutar de similar superficie.

Ubicación

Está ubicada esta zona verde en el acceso principal de La Siesta desde la CV-905 por las calles Guridi- Tiziano, jalonado por las avenidas Granados y Matisse. Además de varias pistas deportivas de pádel y polideportivas, petanca, pic nic, juegos infantiles, calistenia, agility, rocódromo incluido a última hora al igual que el doble de aseos de los previstos inicialmente, y la infraestructura más destacada de skate pump track; el proyecto también ha habilitado un carril bici entre la CV-905 y el interior de la urbanización hasta el parque Marta Luisa. Es el primer carril bici -que se pueda llamar así- integrado en zona urbana que se abre en Torrevieja. Tanto la vía verde o los ubicados en paralelo a la CV-95 y la N-332 están trazados sin emplear calles.

Instalaciones del parque de La Siesta, en una imagen del pasado mes de octubre / Tony Sevilla

El de La Siesta-El Chaparral- San Luis es un parque espectacular desde el punto de vista de sus dotaciones en comparación con las que cuentan las zonas verdes públicas de Torrevieja.

Explicaciones

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja ha optado por no dar muchas explicaciones sobre el hecho de que no se abriera aunque estuviera terminado, ni respecto al sobrecoste de más de 800.000 euros, decidido solo dos semanas después de que comenzaran las obras el 23 de febrero de 2023. Tampoco por las modificaciones en el proyecto al detectar que una parte del terreno que debía adecuarse como un nuevo vial que figura en el PGOU está en manos privadas. Lo que ha pasado con la inversión sobre el terreno del taller de empleo que intentó adecuar la zona verde en 2014 y se paralizó por una denuncia judicial ni se sabe. Y sobre por qué los técnicos municipales han optado por firmar "con reservas" el acta de recepción de la obra entregada por la firma Urdecón no se ha dicho nada tampoco. Al fin y al cabo lo importante es la inauguración. Y que los vecinos lo disfruten.