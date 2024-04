Acciona utiliza camiones matriculados en 2004 para la recogida de basura en Torrevieja

Acciona, contrata de limpieza de residuos y aseo urbano de Torrevieja, está empleando varios camiones en 2024 matriculados hace más de 19 años y que deberían ser propiedad municipal, para completar su servicio de recogida de basura, según documentó la portavoz del PSOE, Bárbara Soler.

Dos millones al mes

El Ayuntamiento abona a la multinacional 2 millones de euros al mes, 25 al año, por el servicio de aseo urbano. Para la oposición socialista la multinacional estaría haciendo un uso privativo de vehículos que pasaron a ser de titularidad municipal al acabar el anterior contrato sin que exista, según los técnicos, documentación que formalice en régimen de qué se dispone de esa maquinaria. A algunos de esos vehículos se ordenó darlos de baja por decreto de 2020, pero siguen circulando a día de hoy para recoger basura.

Decreto

El decreto firmado por la entonces concejal del área, Carmen Gómez Candel, contempla la necesidad de dar de baja una serie de vehículos y maquinaria al final de su vida útil al no ser válidos para prestar el servicio. Es más, esa supuesta retirada de la circulación de los camiones fue la que justificó que el Gobierno municipal del Partido Popular decidiera desde entonces reforzar el servicio con el alquiler de maquinaria, que costó a las arcas municipales cien mil euros al mes, hasta que comenzó la nueva contrata en julio de 2022.

Documentación

El PSOE documenta, sin embargo, que siguen circulando por las calles de Torrevieja, realizando rutas de recogida de contenedores de carga trasera, según las imágenes y vídeos que mostró la concejala socialista en rueda de prensa ayer, captadas esta misma semana.

Se trata de vehículos con dos décadas de antigüedad y más de un millón y medio de kilómetros, el doble de los kilómetros que figuraban en los informes cuando se acordó el final de su vida útil en 2020 y se citan como ejemplo, los vehículos recolectores n.º 2245 con matrícula 4770DCK y n.º 2279 con matrícula 4885-DDS.

Nueva flota

Soler recordó que una vez que Acciona se adjudicó el servicio a mitad de 2022 estaba obligada a prestarlo con una maquinaria y unos vehículos de características muy específicas. La concejal ha cuestionado la supervisión que el equipo de gobierno está realizando sobre la contrata, para acusar directamente al alcalde Eduardo Dolón y a su equipo de Gobierno «de trato de favor» a la multinacional Acciona.

En este sentido, aseguró que los expedientes de sanción por incumplimiento del pliego de condiciones y los que deben detraer del canon mensual de los servicios no tienen reflejo en multas efectivas, pese a las declaraciones iniciales de Dolón en el sentido de que el municipio iba a ser contundente con los incumplimientos.

Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja / Rafa Arjones

Maquinaria

La empresa comunicó ya en el primer mes de contrato que no podría cumplir ese punto por no encontrar en el mercado los elementos necesarios para comprar o alquilar. Así, el Ayuntamiento autorizó a la contrata a usar elementos diferentes en tanto no pudieran acceder a los estipulados, cuyo despliegue está ultimando ahora. Sin embargo, Acciona, que no se ha pronunciado tras ser consultada por este diario por las críticas socialistas, no solo ha venido usando vehículos distintos de los que se contemplan en el contrato, sino que, además, ha usado y sigue usando varios vehículos que Soler asegura que son «titularidad municipal sin que ello haya supuesto una minoración en sus facturas y sin que exista documentación que dé cobertura a este uso, según han contestado los propios técnicos» a la concejal socialista. Esta última ha mostrado los informes de paso de la Inspección Técnica de Vehículos de los camiones en la que se alerta de carencias muy graves.

Soler recordó además que el alcalde anunció en el pleno de fiscalización solicitado por el PSOE en 2023 que Acciona iba a ser sancionada con 319.000 euros por sus incumplimientos de contrato durante el mes de julio y que se iba a minorar la factura solo de dicho mes en 580.000 euros, y «de ahí en adelante lo que correspondiese».

Otro de los camiones de 20 años que usa Acciona y que deberieron darse de baja en 2020 al estar amortizados, ser propiedad municipal y estar inservibles para el servicio / INFORMACIÓN

Sanciones menores

Los técnicos, sin embargo, han confirmado a la portavoz socialista que las sanciones se reducen a 135.000 euros y que la minoración de las facturas por todo el año 2023 completo se situará entre los 200.000 y los 300.000 euros.

En este sentido, Soler advirtió que todavía con el nuevo contrato no se están realizando de forma mensual las actas de verificación de qué servicios se prestan de forma efectiva con lo que Acciona puede alegar esa carencia a la hora de minorar el canon mensual.

De hecho, el Ayuntamiento ha aceptado la mayor parte de sus recursos para el caso del expediente de penalidades que certifica los incumplimientos del pliego, más de 50, en julio de 2023.

Responsabilidades

Soler ha pedido al PP que se asuman responsabilidades políticas y se dé explicaciones acerca del uso de vehículos municipales con fines privativos incluso fuera del municipio “por parte de una empresa que sigue incumpliendo el contrato de forma grave, siendo la única perjudicada la ciudad de Torrevieja”. Asimismo, ha exigido que se retiren de la circulación los vehículos que debían haber sido dados de baja hacer cuatro años y que “ni son aptos para prestar el servicio ni son seguros para los trabajadores que se ven obligados a usarlos”.

Otro de los camiones que el Ayuntamiento ordenó dar de baja en 2020, con casi veinte años de antigüedad ahora y captado esta semana realizando la recogida de carga trasera por el centro de la ciudad / INFORMACIÓN

Propiedad municipal y circula por Catral

Sobre los vehículos que se emplean en otros municipios, que deberían ser formalmente propiedad del Ayuntamiento de Torrevieja y que se usan en otros municipios este diario ha podido comprobar que al menos uno de los camiones se emplea también en la contrata de Catral.

Es decir, el camión ha agotado su vida útil, ha sido abonado con las tasas de los vecinos de Torrevieja, no figura en el patrimonio municipal, y ahora está siendo empleado por una contrata, también de reciente implantación y que exige nueva maquinaria y que pagan los vecinos de Catral.