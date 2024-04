La portavoz del PSOE de Almoradí acusa al secretario general del partido Jaime Pérez de supuestas amenazas

Ruth Navarrete, portavoz y concejal socialista en el Ayuntamiento de Almoradí ha solicitado el amparo de la dirección del PSOE, partido al que representa como edil en Almoradí para asegurar su "seguridad personal y jurídica", al ser supuestamente amenazada por el secretario general local Jaime Pérez.

Interna

La denuncia, realizada a nivel interno sin trasladarla al juzgado, recoge que tras decidir Navarrete en febrero pasado alinearse al sector crítico del PSOE local para la elección de delegados del congreso del PSPV de Benicàssim Pérez habría iniciado una secuencia de "llamadas insistentes a horas intempestivas, mensajes de WhatsApp".

El 25 de febrero se produjo un encuentro casual entre Naverrate y Pérez en un supermercado del centro del municipio. El escrito de la edil señala que Pérez mantuvo en ese momento una actitud agresiva, gritos y salidas de tono. Un capítulo más del duro enfrentamiento que se vive en las filas socialistas locales desde hace meses.

Por su parte, el secretario general Pérez ha señalado que "no es posible" que la edil haya denunciado amenazas por su parte porque mantiene "muy buena relación" con la concejala.

El Congreso de Benicàssim

El documento de Navarrete señala que tras la convocatoria de congreso extraordinario por parte del PSPV-PSOE para la elección nuevo secretario general del País Valencià, se convocó asamblea extraordinaria para elección de delegados encargados de representar a las agrupaciones locales al congreso. "Libremente, decidí incorporarme en una de dichas candidaturas, aunque posteriormente tuve que declinar la opción de participar en los comicios porque, a pesar de haber realizado la solicitud de alta como militante con anterioridad, aún no me encontraba registrada como tal".

La candidatura se presentó el 22 de febrero vía correo electrónico a la dirección de la agrupación y del secretario general de esta, Jaime Pérez. Según el mismo escrito, cuando el secretario general de Almoradí "tuvo conocimiento de mi inclusión en una candidatura encabezada por Ricardo Rodríguez Hurtado, este comenzó una serie de llamadas insistentes, en horario laboral y, también, a horas intempestivas, e incluso comunicaciones de Whatsapp por parte del mismo".

La concejala y portavoz socialista Ruth Navarrete / INFORMACIÓN

Hechos

En su escrito Navarrete señala que dos días después, el 25 de febrero por la mañana iba acompañada de sus dos hijos, menores de edad, a un supermercado del casco urbano de Almoradí. "En este lugar público, me encontré con el secretario general de la agrupación de Almoradí, Jaime Pérez, quien, inmediatamente, se dirigió hacia mí con un ademán violento", asegura en el escrito. "Sin apenas mediar el saludo, Jaime Pérez comenzó a levantarme la voz y a increparme, haciendo aspavientos". Siempre según Navarrete el motivo de esta actitud era que "no le había informado de que formaba parte de la candidatura para participar como delegada en el congreso extraordinario de Benicàssim, junto con el compañero Ricardo Rodríguez".

Gritos

El relato de la concejala asegura que "en tono alto, a gritos, y de manera despectiva, me amenazó insistentemente. Por un lado, insistió en amenazarme con denunciarme por no haberle informado de mi decisión de formar parte de la candidatura junto a Rodríguez para ir como delegados al congreso del PSPV-PSOE; por el otro lado, me amenazó repetidamente haciendo referencia a conversaciones privadas, grabadas sin mi consentimiento".

Pérez insistió en que "yo tenía la obligación de haberle informado telefónicamente de ello. Parece ser que entiende que el secretario general de la agrupación (o sea, él) es jurídicamente dueño de todos los derechos políticos de los militantes de la misma y que, si alguno de ellos pretende ejercerlos sin su consentimiento explícito, está, de iure, legitimado a demandarlo y, de facto, en el derecho de amenazarle, incluso, en un ámbito público".

En cuanto a las amenazas con las conversaciones grabadas "en ningún momento he dado permiso a que se grabe ninguna de mis conversaciones privadas. Simplemente, me parece una actitud mafiosa y denigrante, en contra de los derechos fundamentales de cualquier persona".

Denuncia de la concejala ante los órganos comarcales, provinciales, de País y federal del PSOE / INFORMACIÓN

Dantesco

Ante "lo dantesco y lo violento de la situación, a lo que se sume el hecho de ser una persona pública, actualmente soy concejala de la corporación, en el grupo municipal de socialista, la bolsa de la compra se me cayó al suelo. Una vez Jaime se percató de que estaba llamando excesivamente la atención, se marchó diciéndome `Tú y yo no nos hemos visto hoy´”.

La concejala se decidió el pasado martes 9 de abril a compartir esta situación con un grupo de militantes del PSOE, que "le han apoyado y animado a llevar a cabo este trámite".

En la asamblea del 3 de marzo para la votación de las candidaturas de delegados al congreso extraordinario de Benicàssim, la secretaria de Organización, Rosario Ana Martínez Caracena, ante el resto de afiliados "realizó unas duras declaraciones sobre mi persona. Me acusó públicamente de ser incapaz de desarrollar mis tareas institucionales adecuadamente". e hizo toda una serie de comentarios despectivos que prefiero ahorrármelos. Esta intervención de Martínez, según mantiene el relato de la edil ante la dirección comarcal, provincial, autonómica y federal del partido, "incrementó mi sensación de vulnerabilidad y ha contribuido a bloquearme a la hora de expresar y denunciar los hechos acaecidos el pasado 25 de febrero".

La regidora ha solicitado que se estudien los hechos por parte de las Comisiones Nacional y Federal de Ética y se adopten las medidas para el cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos y reglamentos del PSOE y el informe de las secretarías de Organización o Comisiones de Ética de ámbito local, comarcal, provincial y nacional del PSPV-PSOE "sobre esta solicitud y que se dé traslado de los mismos al resto de órganos citados"

Candidata improvisada

Navarrete pone en contexto en su escrito cómo ha llegado la agrupación local y el grupo municipal hasta este punto. Explica que en las elecciones locales del pasado 28 de mayo de 2023, el secretario general de la agrupación Jaime Pérez se presentó como candidato a la Alcaldía -por cuarta vez consecutiva y tras ganar la elección en asamblea al candidato Ricardo Rodríguez- y la edil figuraba en la lista como en su lista n.º 2. Tras las elecciones, Pérez, que logró unos resultados muy discretos con solo cuatro concejales frente a los 12 del Partido Popular, declinó aceptar el acta de concejal que le habían otorgado las urnas. En la sesión de constitución del pleno del ayuntamiento de Almoradí, del 17 de junio de 2023, ante la negativa de Pérez de recoger el acta, el grupo municipal socialista se encontró sin candidato a la Alcaldía.

Según Navarrete, la actitud del propio Pérez y de Rosario Ana Martínez -n.º 4 en la lista, vicesecretaria general- fue la de no presentar ninguna candidatura. Ante esta situación, "por respeto a los votantes del PSPV-PSOE de Almoradí, siendo la n.º 2 de la lista, respondía a la obligación de presentarme como candidata a la alcaldía de Almoradí por parte del grupo municipal socialista. Un número significativo de votantes, simpatizantes y compañeros me instaron a ello", aclara.

Con este nuevo episodio de enfrentamiento en las filas socialistas de Almoradí la agrupación local se acerca a pasos agigantados a la constitución de una gestora.