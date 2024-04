Seis de los nueve consejeros de Orihuela Cultural piden el cese del gerente

El consejo de administración de Orihuela Cultural, la empresa municipal que gestiona los museos y el Teatro Circo Atanasio Die de la ciudad, ha pedido este jueves la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente en la que se votará el cese del actual gerente.

En concreto, lo han solicitado seis de los nueve consejeros: las representantes de la oposición Aynara Navarro (PSOE), Mar Ezcurra (Ciudadanos) y Leticia Pertegal (Cambiemos), así como los tres consejeros independientes María Espinosa, Aitor Larrabide y Juan José Sánchez Balaguer. Los otros tres son el presidente de la sociedad, que es el alcalde Pepe Vegara (PP); el concejal de Cultura, Gonzalo Montoya (Vox), y el propio gerente.

Así, han registrado un documento por sede electrónica del Ayuntamiento en el que piden al presidente la convocatoria de una asamblea extraordinaria con cuatro puntos en el orden del día: propuesta y votación de incorporar en esta reunión método de grabación, análisis y petición de explicaciones sobre lo acontecido con el concierto de Malú, análisis de la situación general de funcionamiento de la sociedad y cese del gerente.

La petición llega tras el revuelo ocasionado por la venta de entradas de un concierto de Malú pese a que la programación no había sido aprobada precisamente por los votos en contra de cinco consejeros.

"No podemos seguir consintiendo que las decisiones que se toman en el consejo sean desoídas y, además, se nos den explicaciones inverosímiles. No es la primera vez que nos encontramos ante la tesitura de que estén vendiendo entradas para actuaciones no programadas, y ya es hora de exigir responsabilidades", ha señalado la edil socialista Aynara Navarro.

En palabras de Leticia Pertegal, concejala de Cambiemos, "no podemos permitir que el gerente pase un minuto más al frente de la sociedad Orihuela Cultural, no consentimos que se nos facilite la programación con poca antelación y poco margen de maniobra por parte de la gerencia para hacer rectificaciones al programa y con el caos en el que está sumida la sociedad, siendo esto un grave daño para la cultura en nuestra ciudad".

Por su parte, Mar Ezcurra, concejala de Ciudadanos, ha advertido de la gravedad de los últimos acontecimientos: "Si se están vendiendo entradas de un evento no contratado, podemos estar incluso ante un fraude por parte de quien ha puesto esas entradas a la venta, y que la sociedad está siendo cómplice o cooperadora necesaria en el mismo si se ha autorizado o simplemente permite, por acción u omisión, esa actuación irregular".