Cinco consejeros de Orihuela Cultural tumban la programación del Teatro Circo

Con una asistencia de ocho de los nueve consejeros que conforman el consejo de Orihuela Cultural, la empresa municipal que gestiona la actividad cultural, los museos de la ciudad y 16 dependencias culturales, solo tres han votado a favor de la programación para el segundo trimestre del año -de abril a junio- y un avance del tercero del Teatro Circo Atanasio Die.

En concreto, los tres consejeros que representan a los grupos políticos de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, así como dos consejeros independientes han rechazado la propuesta. La reunión ha tratado, además, un adelanto de las actuaciones previstas hasta diciembre. En total, 52 propuestas de las que solo 10 dependen de la gestión de Orihuela Cultural. El resto corresponde a actuaciones de final de curso de centros educativos y de asociaciones del municipio.

Ese es el motivo de que hayan tumbado la propuesta. Ya el 14 de marzo se dejaba sobre la mesa el debate y aprobación de la programación del segundo trimestre a expensas de otra convocatoria del consejo para que la gerencia presentara nuevas actuaciones con mejoras.

"Como ya adelantamos, el programa que se presentó en marzo era una agenda de préstamo del Teatro Circo en el que se cedía el espacio a asociaciones, colegios, academias de baile e institutos para final de curso", ha explicado Aynara Navarro, edil del PSOE, que ha añadido que "esas cesiones son necesarias, pero queremos ver reflejado un trabajo por parte de la sociedad municipal en forma de actuaciones a las que pueda acudir todo tipo de público, desde los más pequeños hasta los mayores".

Por su parte, Mar Ezcurra, exconcejala de Cultura y edil de Ciudadanos en el actual mandato, ha querido "dejar claro que estamos a favor de que se utilice el Teatro Circo por parte de los centros educativos, el tejido asociativo y para los eventos institucionales, pero se nos ha presentado una programación en bloque", a pesar de que se propuso votar solamente las actuaciones gestionadas por la gerencia de Orihuela Cultural. "Es duro verse obligada a emitir un voto en contra de un concierto escolar, por ejemplo, porque el resto de consejeros que pertenecen al gobierno no acepten sugerencias de la oposición", ha recalcado, a la vez que ha aclarado que "las actuaciones que ya estaban previstas por las concejalías o para final de curso no se verán afectadas negativamente porque la programación no haya salido adelante".

"Poca calidad"

Según la concejala de Cambiemos Leticia Pertegal, "se nos ha presentado un programa llamado a no ser aprobado jamás, a pesar de que el gerente intentara garantizarse el voto positivo de todos los consejeros porque era conocedor de la importancia de este consejo".

La razón por la que, de nuevo, la programación cultural no ha salido adelante, ha alegado Pertegal, "no es solo por el poco trabajo que ha realizado la gerencia y que se refleja en la comparación de las actuaciones, sino en la poca calidad de las mismas".

Es cierto, ha continuado Pertegal, que desde el último consejo de marzo a este se ha añadido una de un alto caché, pero "con esa inversión podrían haberse contratado cuatro o cinco espectáculos más con una buena valoración y para todos los públicos".

En este sentido, ha lamentado que "en diversas ocasiones algunos consejeros han mostrado su ayuda a la hora de buscar artistas o grupos de teatro, pero las propuestas que se presentan siempre son infructuosas".

Navarro ha concluido que "se ha vuelto a llegar tarde a la hora de la contratación de actuaciones y, obviamente, la mayor parte de artistas ya estaban contratados por otros municipios que sí se preocupan por que sus ciudadanos puedan consumir cultura y vivir experiencias culturales, algo que en Orihuela pasó a mejor vida".

Desde que Vox asumió el área de Cultura, en manos de Gonzalo Montoya, la oposición ha criticado la falta de programación cultural, algo a lo que se ha sumado la polémica por la subvención a la Fundación Miguel Hernández, el uso del tren turístico para la boda del concejal y las supuestas amenazas de Montoya a un consejero de Orihuela Cultural.