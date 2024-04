El presupuesto de Orihuela duplica la ayuda a la Fundación Miguel Hernández tras la polémica

El proyecto de presupuestos de Orihuela duplica la subvención a la Fundación Miguel Hernández por un importe de 12.020 euros tras la polémica generada después de que en enero se conociera que el área de Cultura, que dirige Gonzalo Montoya (Vox), no había convocado la ayuda que sufraga parte de los gastos del prestigioso Premio Internacional de Poesía "Miguel Hernández-Comunidad Valenciana". En concreto, la entidad de promoción cultural recibía 6.000 euros desde hace más de dos décadas para los costes de la convocatoria y el fallo del galardón.

Fue entonces cuando Cultura debería haber planteado la aprobación de la ayuda nominativa en la junta de gobierno, pero no lo hizo. Esta partida presupuestaria figura en las cuentas municipales desde 2018 porque los presupuestos municipales se han prorrogado ejercicio tras ejercicio, lo que se traduce en que la cuantía para esa subvención se ha mantenido invariable año a año desde entonces.

Solo un día después, el alcalde, Pepe Vegara (PP), salía en defensa de la figura del poeta, "fundamental en la historia de Orihuela" -dijo-, y en la suya propia: "Es algo que forma parte de mi vida, desde que era adolescente. Cualquiera que conozca mi trayectoria, sabe la cantidad de actuaciones que he hecho, llevando la figura de Miguel Hernández allá donde he ido. En España y fuera de España. No sé contar el número de espectáculos de Miguel Hernández que he organizado y los poemas que he leído".

Asimismo, afirmaba que "la Fundación Miguel Hernández tendrá la dotación económica municipal que ha tenido cada año. Si se ha producido algún tipo de error se corregirá. Y rápidamente será restituida la cantidad que la Fundación recibe porque es una entidad a la que he defendido desde cualquier lugar que haya ocupado en mi vida, y evidentemente lo voy a hacer como alcalde, con muchas más posibilidades y con mucha más fuerza".

Por su parte, Montoya negaba motivos ideológicos y anunciaba una partida de 15.000 euros para la Casa Museo que se reflejaría en los nuevos presupuestos, siendo "la primera vez que el Ayuntamiento adopta esta decisión con nuestro poeta", puesto que el funcionamiento y mantenimiento del museo más visitado de la ciudad, como un lugar de peregrinaje cultural, se contemplaba hasta ahora en partidas dispersas.

Con todo, la polémica -incluso a nivel nacional- fue imparable.

Finalmente, el informe económico-financiero del nuevo presupuesto, que aún tiene que pasar por el pleno, recoge una subvención de 12.020 euros para la Fundación Miguel Hernández, así como la relación de organismos que recibirán subvenciones nomitativas -es decir, las ayudas que no se ofrecen por libre concurrencia a otras entidades sino que se destinan exclusivamente siempre y cuando se justifiquen los gastos que sufraga- por un importe total de 760.720 euros.

La partida más cuantiosa es de 200.000 euros para el Obispado Orihuela-Alicante para la rehabilitación de la Capilla de la Comunión de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, que fue la única parte del templo que no se restauró en las actuaciones emprendidas durante la Luz de las Imágenes en 2003. Ya el Obispado prometió rehabilitarla cuando se desplomó en 2020 parte de la bóveda de la sacristía. También para la Diócesis figuran 63.000 euros para las iglesias Santas Justa y Rufina, Santiago El Mayor, Santuario Monserrate, Catedral... y 50.000 más para la restauración del órgano de la Catedral. En total, 313.000.

Le siguen los 150.000 euros a entidades sin fines de lucro para la rehabilitación de fachadas en edificios catalogados del centro histórico de Orihuela.

Destacan también los 125.000 euros destinados a la Asociación de Moros Y Cristianos Santas Justa y Rufina, que recibirá así 15.000 euros más que en años anteriores, así como Junta Mayor de Cofradías, Mayordomías y Hermandades de Semana Santa (10.000 euros más).

Se contemplan además 100.000 euros para planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística fruto del convenio con ADIF. Por su parte, la Fundación Mudic recibirá 64.000, la Cátedra Iberoamericana de la Universidad Miguel Hernández 20.000, la Fundación Patronato Histórico Artístico de la Ciudad de Orihuela 20.000, la Cámara de Comercio 18.000, el IES Tháder 15.500, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante 8.000, la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja 7.000, Red de Ciudades AVE 7.000, la Asociación Cultural de Costaleros del Cristo Yacente 5.000, la Orden San Antón 4.200, Antonio Luis Galiano (cronista de la ciudad) 3.500, la Red Europea de Semana Santa y Pascua 3.000, la Policía Local 3.000, Meteorihuela 2.500, la Asociación de Mujeres del Mundo Rural 2.000, la Guardia Civil 1.500 y otros 1.500 para la Policía Nacional.