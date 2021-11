No me negarás que los pequeños electrodomésticos tipo retro han vuelto y... con fuerza. Son muchas las grandes marcas que han apostado por este tipo de diseño que combina elegancia y sencillez. Y es que los pequeños electrodomésticos ya no sólo se limitan a su función, si no que se han convertido en un elemento decorativo más.

Estar cocinando y ver una olla bonita, una cafetera de diseño o calentarte el pan en una tostadora de diseño está de moda. Y no sólo con relación al diseño si no también a los colores. La horquilla se abre y podemos salir del blanco y el negro básicos.

Por ello en Lidl han puesto a la venta una línea de pequeños electrodomésticos que cumplen todas estas características y, además, los tienes en negro, azul verdoso y rosa claro.

Electrodomésticos baratos en Lidl

El primero de estos pequeños electrodomésticos que hemos encontrado en la web de Lidl es una pequeña picadora, ideal si quieres trocear verdura, cebolla, hielo o frutos secos. La tienes disponible en los tres colores y funciona enchufándola a la corriente eléctrica con sus dos velocidades. Tiene una potencia de 500w y el vaso tiene una capacidad máxima de medio litro. Cuenta con un accesorio emulsionador para montar nata y cuesta 14,99 euros.

La tostadora de estilo retro es otro de los electrodomésticos destacados de esta serie. Cuenta con un frontal de acero inoxidable pulido y los lados lacados en los tres colores. Tiene una potencia de 950w y es de las de estilo “salir el pan disparado”. Cuenta con centrado automático de tostadas y control de tostado electrónico. También tiene función de descongelación, calentamiento y parada y seis niveles de tostado. Tiene rejilla calienta panecillos integrada, bandeja recogemigas extraíble, función autoelevadora para que no quemarte los dedos y se apaga de forma automática si el pan se queda atascado. Su precio: 19,99 euros.

Si te apetece un rico batido o un zumo tienes una preciosa batidora de vaso de 600w. Tiene cinco niveles de velocidad y un botón de turbo. La capacidad del vaso de cristal es de 1,75 l y cuesta 22,39 euros.

Pocos artículos más retro que esta báscula manual con escala de peso grande de fácil lectura. Tu mente volverá a las tiendas antiguas con esta báscula que tiene un intervalo de medición de hasta 5 kilos. Su plato de acero puede lavarse en el lavavajillas. Cuesta 14,99 euros.

Por último, uno de los productos más buscados de Lidl: su batidora de brazo por 9,99 euros. Tiene una potencia de 350w y botón turbo. Tiene un pie batidor diseñado para evitar salpicaduras que se desmonta para poder lavarla correctamente.