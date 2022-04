Tener una piscina no está al alcance de todo el mundo ni de todos los bolsillos. La opción más habitual es vivir en una urbanización y tener una piscina comunitaria, y los más afortunados que tienen una gran parcela pueden contar con una propia, ya sea enterrada o portátil.

Si no tienes la opción de contar con una piscina comunitaria y tu presupuesto no te da para tener una piscina enterrada o una de acero, tienes la opción de hacerte con una piscina tubular.

¿Qué es una piscina tubular?

Se trata de una piscina desmontable de plástico. No son tan robustas ni resistentes como las de acero ya que como te comentamos son de plástico, por lo que tienen más posibilidades de pincharse. Antes de colocar una piscina de estas características en una terraza o azotea has de leer muy bien las instrucciones de cada modelo para saber si es posible colocarlas o no. Su principal ventaja es que se instalan mucho más fácilmente que las de acero y, por supuesto, son más económicas.

De entre los modelos de piscinas tubulares las encontrarás redondas y rectangulares. En general estas últimas son más adecuadas para nadar en ellas pero teniendo en cuenta que no suelen tener más de 10 metros de largo (como mucho) tampoco es que vayas a hacer muchos largos, así que las redondas son una opción más acogedora y ocupan menos espacio si lo que quieres es refrescarte y que jueguen los niños.

Piscinas baratas en Leroy Merlín

En el gigante de la reforma y la decoración tienes gran cantidad de piscinas tubulares, pero ahora te vamos a hablar de las más económicas. La primera de ellas es una piscina desmontable redonda con un diámetro de 244 centímetros y una altura de 51. Tiene tres capas de PVC-poliéster de gran calidad y tiene una capacidad de 1.828 libros. Incluye un tapón de vaciado con conexión a una manguera de jardín y su precio es de 88,99 euros.

El segundo modelo que encontramos tiene unas dimensiones mayores ya que su diámetro es de 305 centímetros y su altura es de 76. Tiene capacidad para almacenar 4.485 litros y también tiene un tapón de vaciado. La parte exterior es de color gris y la interior simula al gresite de una piscina. Cuesta 135 euros.

El último modelo es rectangular y tiene una capacidad de 3.300 litros. Tiene unas medidas de 201x66x300 cm (anchura x altura x longitud) e incluye una depuradora de filtro de cartucho (1.249 l/h). Cuesta 159 euros.