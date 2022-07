El calor ya ha llegado a nuestras casas y con la venida del verano también lo hacen las vacaciones. Estos días son para disfrutar y no pasar calor. Si vas a pasarlas en casa, seguramente ya estarás dotado o dotada de ventiladores o incluso aparato de aire acondicionado para sobrevivir a las altas temperaturas. Sin embargo, si deseas disfrutar de tus días libres fuera de casa y estás pensando en viajar, quizá lo que no se te había ocurrido es cómo combatir el calor fuera de casa. Pues bien, existen muchas formas de hacerlo: resguardarnos del sol, beber mucha agua, llevar ropa fresquita y como no, llevarnos un abanico para que no nos falte el aire, o lo que es todavía mejor, llevarnos un mini ventilador que nos quepa en cualquier sitio y que sea nuestro aliado perfecto para soportar el calor tan típico de esta época estival mientras nos encontramos fuera de casa.

Estos cinco aparatos de Amazon que te vamos a mostrar a continuación, son perfectos para llevarlos en la maleta o en el bolso ya que ocupan muy poco espacio y pueden sernos muy útiles en las franjas de más calor. Además, no te preocupes por las pilas, ya que están pensados para sacarlos de casa y llevarlos de viaje, y podrás cargarlos como un móvil solo necesitas un puerto USB y una toma de corriente eléctrica. Los cinco ventiladores de pie más baratos de Carrefour SIMAN Este ventilador es pequeño y muy ligero lo que lo hace fácil de transportar y de usar, tan solo tiene un botón de encendido o apagado y tres velocidades. Es completamente silencioso y se alimenta de manera continua mediante un cable USB. Con él viene incluida una base amplia y cuatro soportes de goma para que pueda apoyarse sobre cualquier superficie. Su precio es todavía más reducido que su tamaño, ya que puedes adquirirlo por solo 14, 99 euros en Amazon. Baozun Lo más característico de este ventilador es que es manos libres y que, tras cargarlo solamente durante 1 hora, podrás engancharlo en tu cuello para poder caminar fresquito allá donde vayas durante las próximas horas, ya que la batería de este modelo dura entre 3 y 7 horas, en función de la velocidad a la que lo utilices, que pueden ser tres: alta, media o baja. La manera de cargarlo es muy sencilla, solo se necesita un USB. Lo tienes en Amazon por poco más de 20 euros. Ventilador de cuello, la forma más fácil de refrescarte este verano TedGem La ventaja de este mini ventilador es la de refrescar pequeños espacios, por ejemplo, tu habitación de hotel o tu coche cuando estás viajando, sin que sea necesaria una toma de corriente eléctrica. Además, cuenta con una rejilla muy estrecha pensada precisamente para la seguridad de los más pequeños de la casa. Su diseño cuadrado, hace que sea el ventilador más fácil de limpiar de todos los que hemos visto hasta ahora ya que solo es necesario pasar un paño ligeramente húmedo sobre el ventilador. Su precio es de 25,99 y lo puedes encontrar en Amazon. Ventilador portátil de ITSHINY Se trata de un mini ventilador portátil para los más aventureros y activos ya que gracias a su diseño de dos cabezas de viento, tres velocidades ajustables (baja, media, alta) y su dirección 360 grados, tan solo con ponérnoslo en el cuello, se adapta a cualquier ejercicio que estemos realizando por complejo que parezca. Este aparato está diseñado con forma de auriculares de diadema, por lo que es manos libres y una alternativa perfecta para evitar el calor en festivales, excursiones o rutas en la montaña. Funciona con una batería recargable a través de un cable USB (incluido en el paquete), con una autonomía que va de las dos a las seis horas aproximadamente. Pesa muy poco y lo puedes conseguir por 15,99 euros en Amazon. Gifort Este mini ventilador es perfecto para las familias que viajan con bebés o niños muy pequeños ya que es especialmente silencioso en sus tres velocidades y tiene tres asas giratorias de plástico y tres patas que sirven como soporte, forradas de goma espuma, que lo hacen muy flexible y con un agarre muy firme. Te puede interesar: Decoración Ventiladores silenciosos para dormir este verano Decoración Ventilador de techo sin aspas: 4 modelos perfectos para tu salón Estas características junto con su rejilla protectora lo hacen seguro para el bebé y perfecto para llevarlo en el cochecito. Pero, sin duda, lo mejor de este modelo es que solamente es necesaria una sola carga para que dure hasta ocho horas. Lo tienes por 25,49 euros en Amazon.