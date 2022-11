Con la subida de la factura de la luz y la llegada del frío, los hogares españoles empiezan a buscar soluciones para calentarse sin dejarse el sueldo en el intento. Si logramos encender menos la calefacción lograremos un ahorro más que evidente, para ello debemos tener en cuenta algunas recomendaciones.

La primera de ella es más que evidente: si tenemos un correcto aislamiento en nuestro hogar lograremos mantener el calor de forma más eficiente. Lo mismo ocurre con los radiadores, si los tenemos en buenas condiciones nos aportarán más y mejor calor y podremos ahorrar entre un 10% y un 20%.

Apuesta también por ventilar los espacios pero no en exceso, para no perder mucho del calor acumulado y contratar la potencia que vayas a usar en función de los aparatos eléctricos que vayas a usar. Otra recomendación es adecuar la temperatura de la calefacción entre los 19 y los 21 grados, que es la ideal y vestir en consecuencia cuando estamos en casa. No tiene mucho sentido poner la calefacción muy alta para estar en manga corta.

Cortinas térmicas, una solución innovadora

Una solución que favorece también el ahorro en calefacción es el uso de cortinas térmicas en tus ventanas o ventanales. Las cortinas aislantes pueden servirte para contener el frío y el calor, es decir, tener tu casa más calentita en invierno y más fresca en verano.

Una cortina térmica te servirá en invierno para evitar que entre el frío y que el calor se escape, por eso deberás apostar por aquellas que tengan un tejido más opaco. Cuanto más opaco más aislante será, tanto del frío como del ruido. La medida de la tela de la cortina debe ser holgada y deben cubrir bien toda la ventana o balcón, sin quedarse corto.

Cortinas opacas en Ikea

En Ikea tienes varias opciones de cortinas opacas con gran variedad de precios. Si buscas unas muy económicas puedes optar por las Bengta, que miden 210x300 centímetros, aunque puedes cortarla a medida de la ventana sin necesidad de coser un dobladillo o rematarla. La cortina está elaborada en poliéster y puedes elegirla en gris claro, azul, rosa o verde. Su precio es de 19 euros.

El resto de modelos tiene un precio más caro, aunque no mucho: van desde los 39 euros de la HIlleborg hasta los 75 que cuesta el modelo llamado Birtna. Todas son opacas y con unas medidas bastante grandes. La paleta de colores también es bastante extensa.