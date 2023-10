Las navajas son moluscos bivalvos que se encuentran en aguas marinas y salobres. Se caracterizan por tener conchas alargadas y rectangulares, que pueden medir entre 10 y 20 centímetros, dependiendo de la especie. Estos pequeños tesoros del mar son altamente valorados en gastronomía, especialmente en regiones costeras, donde son un manjar tradicional en platillos de mariscos.

Si nunca has comido este molusco debes saber que no solo es un placer para el paladar, si no que también aporta numerosos beneficios para la salud. Te contamos algunos de ellos:

Ricas en proteínas. Las navajas son una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, lo que ayuda al fortalecimiento de los músculos y a la regeneración de tejidos.

Minerales. Son una fuente significativa de hierro, zinc, yodo, selenio y fósforo. Estos minerales son esenciales para el buen funcionamiento del organismo, contribuyendo a fortalecer el sistema inmunológico, la formación de glóbulos rojos y la salud ósea, entre otros beneficios.

Vitaminas. Las navajas contienen vitaminas del grupo B, en especial B12, esenciales para el sistema nervioso y la producción de energía.

Ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y por ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Cómo limpiar navajas antes de cocinarlas

Si decides incorporar las navajas a tu dieta, es esencial que sepas cómo limpiarlas correctamente para disfrutar de su sabor sin riesgos. A continuación, te presentamos algunos consejos para hacerlo:

Selecciona navajas frescas. La frescura es primordial cuando se trata de mariscos. Asegúrate de que las conchas estén cerradas o que se cierren al darles un pequeño golpecito. Si permanecen abiertas, es probable que el molusco esté muerto y no sea seguro consumirlo. Desarena las navajas. Uno de los principales inconvenientes al consumir navajas es la arena que pueden contener en su interior. Para eliminarla, coloca las navajas en un recipiente con agua salada (una cucharada de sal por cada litro de agua) y déjalas reposar entre 2 y 3 horas. Así, las navajas expulsarán la arena. Cambia el agua un par de veces durante este proceso. Limpia las conchas. Utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar las conchas y eliminar impurezas externas. Hazlo bajo el chorro de agua fría. Abre las navajas. Si decides cocinar las navajas al natural, deberás abrirlas cuidadosamente. Introduce la punta de un cuchillo entre las dos conchas y gira suavemente hasta que se abran. Retira el molusco con cuidado y elimina cualquier resto arenoso o impureza visible. Conservación. Si no vas a cocinar las navajas inmediatamente después de limpiarlas, guárdalas en la nevera en un recipiente con tapa, pero no hermético, y cúbrelo con un paño húmedo. Así se mantendrán frescas durante un par de días.

Las navajas son una delicia marina que, además de deleitar nuestro paladar, nos ofrece múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, es crucial conocer los trucos y consejos para limpiarlas adecuadamente y asegurar su correcta preparación. Siguiendo estos pasos, podrás disfrutar de este manjar sin preocupaciones y con toda la seguridad que requiere su consumo. ¡Buen provecho!