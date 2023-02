El diseñador alicantino Eduardo Navarrete ha dado un cambio radical a su vida y lo muestra en la portada de la revista Shangay. Se trata de una transformación física de la que se siente muy orgulloso y que conlleva un nuevo estilo de vida con el que se siente más seguro de sí mismo.

El modista de Bigastro se ha puesto cachas. "Ya puedo decir que soy un chico de portada", comenta en la publicación de Instagram donde muestra el resultado de su cambio de hábitos... y a golpe de bisturí.

"Yo antes sentía que lo tenía todo, pero me faltaba sentirme bien conmigo mismo", dice Navarrete en la entrevista con el medio especializado para el público homosexual. Para él su cambio de imagen ha supuesto una liberación, y no solo de kilos, ya que también le ha servido para "dejar atrás sus complejos".

Cirugía de contorno corporal

El cirujano Miguel Fernández Calderón ha sido el encargado de modelar el cuerpo del exconcursante de "Maestros de la costura": "Me he hecho de todo, como si me hubieran puesto otro cuerpo", reconoce el joven sin ambages: liposucción con marcaje abdominal, transferencia de grasa de la cara interna de los muslos, el abdomen y la espalda, que le pusieron en la zona superior del pecho, el culo, bíceps, tríceps, hombros... Le faltó en el DNI, vaya.

El también exconcursante de "Masterchef" matiza que no quiere hacer apología de la cirugía estética, pero a él le ha servido para quererse a sí mismo. Cuenta que antes le llamaba Amenábar para ir a su piscina y no lo hacía hasta que caía la tarde porque le daba vergüenza que le vieran en bañador. "Yo fui al psicólogo antes de operarme, pero un día estaba llorando delante de la terapeuta y me di cuenta de que lo que necesitaba era esto", explica en la revista con Shangay.

La intervención ha ido, no obstante, de una modificación sustancial en sus hábitos de vida: come mejor, sale menos de fiesta y hace más ejercicio.

Su nuevo físico, al aumentar su confianza en sí mismo, añade, la ha servido también para "ligar muchísimo más". No obstante, Navarrete afirma estar en un momento vital donde no desea tener una pareja estable, aunque eso no signifique que esté cerrado al amor.

Admite que en las cuestiones sentimentales ha sido una persona muy celosa y acaparadora, "horrible", apunta, algo que cree que va a cambiar ahora que se quiere a sí mismo.

Su nueva colección, inspirada en Torrevieja

En el aspecto profesional, Eduardo Navarrete está a punto de lanzar su nueva colección en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. El desfile tendrá lugar en una pista de patinaje, pues sus nuevas creaciones están inspiradas en el verano y protagonizadas, sobre todo, por los trajes de baño.

"La colección está inspirada en Torrevieja. Yo soy de allí, me he bañado en sus playas, he veraneado allí con mi familia. Tiene elementos característicos de la ciudad, hasta sombrillas de toda la vida. Hemos hecho vestidos y piezas desmontando esas sombrillas con flecos como las que tenía mi madre en la piscina. Es muy divertido", detalla.

Navarrete, que este miércoles visita "El Hormiguero", regresará a la ciudad salinera como muy tarde a finales de abril para celebrar la segunda edición de la Torrevieja Weekend, que quiere hacer crecer y para la que contará con la presencia del diseñador Maison Mesa.