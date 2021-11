Los que tenemos perro o gato sabemos que nuestras mascotas son un miembro más de la familia y, generalmente, merodean por la casa a su gusto. Sin embargo hay una serie de precauciones que debes tener en cuenta si vives en un piso con balcón o terraza. Seguramente, si tienes un gato, ya sabrás de lo que te hablamos ya que los felinos son animales muy temerarios y tienden a tomar ciertos riesgos que pueden ser peligrosos para ellos. Pero los perros también son muy curiosos y los balcones y terrazas pueden suponer un peligro para ellos. Un claro ejemplo, son los momentos de angustia que se vivieron hace unos días en Novelda, donde un grupo de vecinos salvó, in extremis, la vida de un perro que se cayó desde un balcón. Por eso, hoy te traemos algunos consejos para acondicionar tu terraza si tienes perro.

Es muy posible que a tu perro le guste salir al balcón tomar el sol o, simplemente, curiosear lo que pasa en la calle. Esto no debería ser ningún problema si estás con tu mascota, pero si tu perro tiene acceso a la terraza cuando tú no estás en casa o no puedes vigilarlo, es importante que tomes ciertas medidas de seguridad para evitar sustos.

Consejos para tener al perro en la terraza

1.- Perros y balcones: la importancia de la temperatura

A los perros les encanta tumbarse al sol los días de frío o buscan una sobra fresca cuando hace calor. Pero el clima puede convertirse en una de las causas de un posible accidente en el balcón.

Si es invierno, debes tener en cuenta que los perros también tienen frío y, aunque depende de la raza y la edad, nunca debes dejar a tu perro en el balcón si la temperatura es inferior a 7º (aquí puedes leer más sobre este tema).

En cambio, si es verano, debes tener en cuenta si la terraza tiene suficiente sombra y no dejarle nunca nunca a pleno sol ni los días en los que haga mucho calor, ya que un golpe de calor puede ser fatal para un perro.

Además, las tormentas también pueden suponer un peligro, ya que alteran el comportamiento de los perros y muchos tienen miedo. Tampoco es recomendable que tu perro tenga acceso al balcón si está expuesto a la lluvia.

2.- Perros y balcones: el agua es indispensable

La deshidratación es otro de los riesgos que puede sufrir tu perro en el balcón. Debes saber que el calor sumado a la falta de agua puede acabar en un peligroso golpe de calor o en asfixia, ya que los perros la utilizan no solo para calmar la sed, sino también para regular su temperatura. Por este motivo, es muy importante que tu perro tenga siempre a sus disposición un bebedero con agua fresca, que esté a la sombra y que se se renueve con frecuencia.

3.- Perros y balcones: el riesgo de caída

Aunque nuestras mascotas tengan un comportamiento ejemplar, no debemos olvidar que son animales y que sus instintos los pueden convertir en temerarios. Perseguir un pájaro, enfrentarse a otro animal o olfatear una perra en celo, puede ser fatal si tu balcón no está acondicionado para tu mascota. A veces, puede parecer que nuestro perro no alcanza la barandilla o que no puede saltar tanto, pero en ciertas situaciones los animales pueden llegar a hacer cosas sorprendentes o imposibles. Por ello, si tu perro puede acceder al balcón sin supervisión, es aconsejable instalar una red o una celosía protectora. Además, debes tener en cuenta que los huecos entre los barrotes también pueden suponer un peligro.

4.- Perros y balcones: las plantas

Si en tu balcón o terraza tienes macetas y tu perro puede acceder a ellas, debes tener en cuenta que existen plantas que son tóxicas para los perros y los gatos. El peligro depende de la especie, determinadas plantas pueden provocar reacciones en la piel, problemas intestinales si tu perro las ingiere o, incluso, causar la muerte. En este artículo te contamos cuáles son las plantas tóxicas para los perros y cómo identificarlas.

5.- Perros y balcones: ladridos molestos

Los perros ladran, es su forma de comunicarse. Pero controlar los ladridos y que no se conviertan en algo excesivo es una parte muy importante de tu responsabilidad como dueño, ya que pueden suponer una molestia para los vecinos. En este artículo te mostramos algunos trucos para evitar que tu perro ladre tanto.

6.- Perros y balcones: no dejes a tu perro solo mucho tiempo

La nueva ley de protección y derechos de los animales que se está tramitando en las Cortes regula el tiempo que un animal puede permanecer solo. En concreto, se explica que "queda terminantemente prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante tres días consecutivos y, en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas". Pero además de la ley, es importante que seas un dueño responsable con tu mascota y debes evitar dejar a tu perro mucho tiempo solo en casa, sobre todo en el balcón, ya que el estrés y la ansiedad por separación pueden poner en peligro la vida de tu perro y provocarte algún susto.