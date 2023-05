Si has aterrizado en este artículo con la preocupación "mi perro no para de estornudar", puedes respirar tranquilo. Estás en el lugar correcto para encontrar las respuestas que buscas. Estornudar es una acción refleja y espontánea que todos los seres vivos con un sistema respiratorio desarrollado experimentan, incluyendo nuestros adorados amigos de cuatro patas. Este acto es una reacción inmediata del organismo a la presencia de irritantes en la cavidad nasal, la nariz y los senos paranasales.

Los perros, al igual que nosotros, pueden estornudar esporádicamente, pero ¿qué sucede cuando los estornudos se convierten en una constante? ¿Es motivo de preocupación? Descúbrelo a continuación.

¿Por qué mi perro no para de estornudar? Principales causas

Los perros, al igual que los humanos, estornudan por diversas razones. A veces, puede ser debido a algo tan simple como un poco de polvo en la nariz. Sin embargo, hay situaciones en las que los estornudos continuos pueden ser un signo de problemas de salud más graves. Afecciones como enfermedades dentales, infecciones bacterianas o fúngicas, o incluso tumores que afectan a las vías respiratorias superiores pueden desencadenar esta reacción.

Los estornudos persistentes, acompañados de hemorragias nasales (epistaxis), pueden ser una señal clara de estas afecciones. Además, estos casos suelen cursar con otros síntomas como el dolor, la salivación excesiva o la dificultad para masticar y respirar.

Existen varias razones por las que tu perro podría estar estornudando:

Estornudos durante el juego: Algunos perros estornudan para demostrar que están jugando. Esto es especialmente común en perros pequeños, pero todos los perros pueden mostrar este comportamiento. Por lo tanto, si tu perro estornuda mientras juega, no hay nada de qué preocuparse, a menos que lo haga con demasiada frecuencia o si el estornudo viene acompañado de secreciones oscuras. Estornudos debido a una obstrucción: Los perros interactúan con su entorno olfateando, lo que a veces puede llevar a inhalar accidentalmente algún objeto extraño, como una pequeña piedra, una espiga, entre otros. Normalmente, el objeto extraño se expulsa con un estornudo y un movimiento de cabeza. Pero si se queda atorado, puede provocar que el perro estornude repetidamente. En este caso, es importante llevar a tu perro a un centro veterinario, ya que es la mejor forma de eliminar el objeto sin causar daño al perro. Estornudos debido a enfermedades: Cuando un perro tiene una infección por Aspergillus, un hongo común en el césped y los entornos rurales, puede estornudar mucho. Lo mismo sucede si contrae el complejo respiratorio canino, que es un término genérico para varias enfermedades respiratorias, o si tiene una infección dental que puede extenderse hasta las fosas nasales. En estos casos, lo mejor es llevar a tu perro al veterinario para recibir el tratamiento adecuado. Estornudos debido a alergias: Las alergias también pueden causar estornudos en los perros, al igual que en los humanos. Si un perro es alérgico a algo en su entorno, como el polen, el moho o el polvo, puede estornudar como respuesta. Algunos perros también pueden ser alérgicos a ciertos alimentos, y aunque es menos común, este tipo de alergia también puede provocar estornudos. Si sospechas que tu perro podría tener alergias, es importante llevarlo al veterinario. Este puede realizar pruebas para determinar a qué es alérgico tu perro y luego puede recomendar un plan de tratamiento adecuado.

Existen otras causas para los estornudos caninos, tales como la forma del hocico y las alergias. Los perros con hocicos más chatos o más cortos pueden desarrollar obstrucciones nasales más fácilmente y, por lo tanto, pueden estornudar más que otros perros.

Mi perro no para de estornudar: ¿Qué debo hacer?

Si te encuentras pensando, "mi perro no para de estornudar", esto podría ser un signo de un problema de salud subyacente. Por eso, es vital acudir al veterinario antes de que el problema empeore.

Una forma de identificar cuándo deberías preocuparte es examinando el color de la mucosidad de tu perro. Los colores oscuros pueden indicar la presencia de sangrado. Si tu perro estornuda y expulsa sangre, esto podría indicar una lesión en las vías respiratorias. En tal caso, es importante que solicites una cita con tu veterinario para que pueda examinar a tu perro.

El enigma del estornudo inverso

El estornudo inverso, un fenómeno no tan común pero observado en algunos perros, se presenta de manera bastante diferente al estornudo típico. Este acto peculiar, también llamado inspiración paroxística, no implica la expulsión de aire, sino una inhalación violenta. Se produce por un espasmo de la garganta y el paladar blando, causando un sonido sibilante o ronco que puede ser alarmante para los dueños de perros no familiarizados con esta condición.

Este tipo de estornudo se observa con más frecuencia en perros que presentan defectos anatómicos en la cavidad nasal o la nasofaringe, como los perros de raza braquiocefálica. Estas razas incluyen el Bulldog Inglés, el Boston Terrier, el Pekinés, el Bóxer, el Pinscher miniatura, el Yorkshire terrier, el Chihuahua y el Bulldog Francés. El estornudo inverso puede ser aterrador de presenciar, pero generalmente no es dañino para el perro y rara vez requiere tratamiento. Sin embargo, si los episodios de estornudo inverso son frecuentes o prolongados, es aconsejable buscar la ayuda de un profesional veterinario.

En resumen, si tu perro estornuda de vez en cuando, generalmente no hay nada de qué preocuparte. Sin embargo, si los estornudos son constantes, parecen causarle dolor o se acompañan de secreciones nasales oscuras o sangre, deberías llevarlo al veterinario de inmediato para que lo examine. Es mejor prevenir y detectar cualquier problema de salud a tiempo para garantizar que tu perro pueda seguir disfrutando de una vida feliz y saludable.