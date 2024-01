Zara, una de las marcas más reconocidas en el mundo de la moda, es famosa por sus rebajas. Estos eventos de descuentos atraen a una gran cantidad de consumidores, ansiosos por adquirir prendas de tendencia a precios más accesibles. Las rebajas de Zara no son solo una oportunidad para los compradores, sino también una estrategia comercial clave para la marca.

Las rebajas en Zara se han convertido en un fenómeno cultural y comercial. Estas no solo implican una reducción en los precios, sino que también ofrecen una oportunidad para que los clientes adquieran productos de calidad y a la moda. Las rebajas suelen coincidir con el final de las temporadas de moda, lo que permite a Zara renovar su inventario y presentar nuevas colecciones.

Las rebajas de Zara son un ejemplo excelente de estrategia de marketing. A través de ellas, la marca logra mantener el interés y la lealtad de sus clientes. Además, estas rebajas ayudan a la marca a alcanzar nuevos segmentos de mercado que quizás no podrían comprar sus productos a precios regulares.

Las rebajas de Zara tienen un impacto significativo en los patrones de consumo. Durante estos periodos, se observa un aumento notable en el tráfico de las tiendas y en la actividad en línea. Los consumidores, atraídos por los precios bajos, tienden a comprar en mayor cantidad, lo que incrementa notablemente las ventas totales de la empresa.

¿Segundas rebajas en Zara?

Como ya te contamos aquí en Zara no existen segundas rebajas como tal. Es decir, la marca no anuncia que empieza este segundo periodo, si no que va rebajando cada vez más sus productos. Por ello, la única forma de saber qué productos están rebajados es estar atentos a su página web o a su app a los descuentos.

Así, hemos encontrado que recientemente han sacado a la venta, en rebajas, las sandalias de verano. Quizá no te atrevas todavía a comprar este producto en pleno invierno pero piensa que puede ser una excelente opción ya que algunas están rebajadas más del 75%.

Las sandalias más rebajadas de Zara

En la web de Zara hemos encontrado varias sandalias ideales para el verano muy rebajadas, hasta un 78% de su precio inicial. Por ejemplo una sandalia plana asimétrica que valían 45,95 euros y ahora sólo cuestan 9,99 euros. Se trata de un zapato tipo sandalia plana con tira asimétrica en la parte de delante y acabado en punta redonda. La altura de la suela es de 1 centímetro y puedes comprarla en color marrón o blanco crudo.

El siguiente modelo es una sandalia plana con combinación de materiales ya que la suela de dos centímetros es de yute mientras que las tiras son de cuero negras con abalorios de bolitas. Se cierran mediante una hebilla en la pulsera al tobillo y ahora cuestan 9,99 euros.

El siguiente modelo te lo recomendamos mucho ya que tiene Airfit, es decir, una plantilla negra técnica flexible de espuma compuesta de látex y diseñada para ofrecer un mayor confort, según la web de Zara. Tiene tiras negras y detalle de monedas en dorado. Su precio también es de 9,99 euros.

Las más atrevidas tendrán en estas sandalias denim con maxi hebilla una flechazo instantáneo. Se trata de una sandalia con la punta cuadrada toda en tejido denim con una tira fina en la parte de delante y una tira ancha en la parte de detrás que se cierra con una hebilla llena de brillos. Su precio: 9,99 euros.

Por último, unas sandalias planas todoterreno combinadas en denim con la planta en yute. La banda ancha que sujeta la sandalia es denim y tiene un gran adorno metálico. La suela es de 2,5 centímetros y también cuesta 9,99 euros.