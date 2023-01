Los casos de bronquiolitis en España se han multiplicado en las últimas semanas. Las urgencias pediátricas empiezan a estar tensionadas y crece la preocupados entre los padres. La doctora Sofía Clar, jefa del servicio de pediatría en los hospitales IMED Levante y Elche, nos habla de que está pasando y cuando debemos llevar a nuestro pequeño a urgencias.

¿Qué es la bronquiolitis?

Bronquiolitis es como denominamos a la inflamación de los bronquiolos, que ocurre típicamente como complicación de un catarro en los primeros meses de vida (normalmente en el primer año de vida). En la bronquiolitis estos conductos se inflaman y se llenan de moco, por lo que la llegada del oxígeno se ve entorpecida y el niño tiene que esforzarse más por respirar.

La doctora destaca que la bronquiolitis condiciona cada año entre 7.000 y 14.000 hospitalizaciones de lactantes al año en España. Además, entre en 2- 3% de niños que se infectan por primera vez de VRS en los primeros 12 meses de vida requieren hospitalización y entre el 2-6 % de ellos requieren ingreso en cuidados intensivos. Por tanto, es la causa más frecuente de hospitalización en niños pequeños

¿Cuál es la diferencia entre bronquiolitis y bronquitis?

La bronquiolitis no es lo mismo que la bronquitis, que es una infección de las vías respiratorias centrales más grandes, que normalmente causa problemas en adultos.

¿Qué factores predisponen a la enfermedad y al repunte de casos?

Como factores predisponentes a la enfermedad encontramos la edad, pues es una enfermedad que afecta característicamente a los lactantes, especialmente a los menores de un año. También la estación, pues sabemos que el virus respiratorio sincitial, el principal agente causante de la bronquiolitis, circula principalmente entre los meses de octubre a marzo, con un comportamiento epidémico.

¿Por qué preocupa el crecimiento de la bronquiolitis?

Principalmente preocupa por la vulnerabilidad de los pacientes ante la enfermedad, una enfermedad vírica para la que no disponemos de un tratamiento curativo, sino medidas de alivio sintomático y de soporte. Además, la rápida propagación del virus y el importante impacto que puede tener en la salud de los más pequeños, llega a saturar los recursos sanitarios hospitalarios y extrahospitalarios pediátricos. En todos los años es habitual que surja la necesidad de reforzar los servicios de urgencias pediátricos, una situación similar a lo que ocurrió a nivel generalizado en todo el sistema sanitario con la pandemia de la covid19, pero focalizado en la población pediátrica.

¿Por qué se está dando este repunte de casos?

La pandemia por coronavirus ha afectado a la circulación de otros virus respiratorios, actualmente muchos pacientes sensibles a la infección por virus respiratorio sincitial no habían estado expuestos previamente por las medidas adoptadas para control de la pandemia por coronavirus (limitación de contactos sociales, uso de mascarillas…), ahora con la retirada de dichas medidas toda esta población sensible se ve expuesta a este agente infeccioso, que circula con gran eficacia entre esta población.

¿Cómo afecta el frío en esta patología?

El frío es un factor que aumenta la supervivencia del virus, si además le sumamos que permanecemos mayor tiempo en espacios cerrados, favorece los contagios por el virus respiratorio sincitial y otros virus causantes de bronquiolitis. Ha cambiado la temporalidad del virus, y este año hemos detectado el primer caso en julio, cuando en la epoca anterior a covid la epidemia de bronquiolitis se iniciaba a finales de octubre, comenta la doctora Sofia Clar.

¿Se puede tomar medias prevenir contra la brocolitis?

Los anticuerpos monoclonales de una única dosis dirigidos a toda la población de lactantes y que se enfrentan a su primera temporada de VRS ya tiene la luz verde de agencia europea del medicamento y es previsible q estén preparados para el año próximo y es un gran avance.

A día de hoy el VRS no tiene tratamiento específico por lo que la prevención es indispensable, se requiere medidas preventivas como lavarse las manos antes de tocar al bebe, no toser ni estornudar cerca del niño y no llevarle a sitios con multitudes.

¿Cuándo debemos llevar a nuestro hijo a urgencias?

En primer síntoma es cuando el niño presente dificultades respiratorias. Otros signos también pueden ser que el niño empiece a comer poco, la mitad o menos de lo que come normalmente. El tener moco sin presentar dificultad para respirar en los lactantes es un síntoma habitual que puede manejarse ajustando las tomas (tomando menor cantidad, pero más veces para evitar que se fatigue comiendo), realizando lavados nasales o elevando la cabecera de la cama.

IMED Elche y Levante dispone de servicio de urgencias pediatra las 24 horas.

¿Qué consejos nos puede dar para prevenir y tratar la bronquiolitis en bebés?

Estas son algunas de las medidas para tratar o evitar futuras infecciones:

1. Lavarse las manos con frecuencia.

2. Permanecer en casa.

3. Aislarse del foco de contagio.

4. Hidratación del bebé.

5. Mantener recostado al afectado.

6. Llevar a cabo una correcta limpieza de la nariz.

7. Controlar la temperatura del niño.

8. Mantener en aire limpio, fuera de humos o ambiente seco.

9. Vigilar su estado para evitar que empeore.

10. Informarse sobre cómo hay que proceder ante la infección y cómo se trata para evitar esta se agrave.

IMED Levante

Calle Dr. Santiago Ramón y Cajal, 7, 03503 Benidorm

Teléfono: 966 87 87 87

www.imedlevante.com

IMED ELCHE

C. Max Planck 3, 03203 Elche, Alicante

Teléfono: 966 91 51 51

www.imedelche.com