María José lidera desde este año un equipo dedicado a la formación en inteligencia artificial, aunque previamente fue directora de Marketing y Comunicación dentro de la misma empresa.

Durante su trayectoria profesional, ¿se ha encontrado con dificultades por ser mujer?

Por suerte, siempre he podido trabajar en entornos y proyectos donde la diversidad estaba dentro de la cultura de la empresa. Organizaciones que entendían que trabajar con equipos diversos, en cuanto a género, raza, nacionalidades y orígenes, aumentaba la productividad y ayudaba a diseñar servicios con un enfoque plural, consiguiendo así entender y cubrir las necesidades de un público más amplio. Sin embargo, sí que he podido conocer la experiencia de otras profesionales que se han encontrado con ciertas dificultades, como la brecha salarial o el esfuerzo de tener que estar demostrando su valía constantemente.

¿Cómo valora la visibilidad de la mujer directiva?

Si las empresas no toman medidas, puede que pierdan no solo a sus mujeres líderes actuales, sino también a la próxima generación. Las nuevas generaciones valoran trabajar en entornos equitativos e inclusivos. Me gustaría arrojar algo de esperanza: entre tanta dificultad también se encuentran empresas que tienen totalmente integrado en su ADN la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones.

¿Qué aporta el liderazgo femenino a las empresas?

Una visión más amplia y una sensibilidad mayor hacia la conciliación laboral tanto para hombres como para mujeres. Esta sensibilidad también se aplica a otras áreas, como la retención del talento, la apertura y la innovación.